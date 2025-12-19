３ピースバンド「ｂａｃｋ ｎｕｍｂｅｒ」が楽曲提供したシンガー・ソングライター、Ｕｒｕの新曲「傍らにて月夜」がアニメ映画「クスノキの番人」（来年１月３０日公開）の主題歌に決定したことが１８日、分かった。来年１月１９日にデジタル、同２８日にＣＤでリリースされる。

ベストセラー作家・東野圭吾氏の同名ファンタジー小説が原作で、失職した青年が“その木に祈れば願いがかなう”と伝えられるミステリアスなクスノキの番人となる物語。東野作品がアニメ化されるのは初めてとなる。声優は主人公を高橋文哉、物語の鍵を握る伯母を天海祐希が演じる他、齋藤飛鳥、宮世琉弥、大沢たかおらが出演する。

「傍らにて月夜」は、作詞作曲をｂａｃｋ ｎｕｍｂｅｒの清水依与吏が手がけ、ｂａｃｋ ｎｕｍｂｅｒが編曲を手がけた全面プロデュース曲。ｂａｃｋ ｎｕｍｂｅｒが楽曲提供およびプロデュースを担当するのは２０２１年のＢＴＳ以来で、女性アーティストとしては初めてとなる。

Ｕｒｕはデビュー以前にｂａｃｋ ｎｕｍｂｅｒのカバーをＹｏｕＴｕｂｅで発表。その動画をきっかけに現在のマネジメントへの所属やメジャーデビューが決定した経緯があり、来年のメジャーデビュー１０周年というメモリアルなタイミングでのリリースとなる。

Ｕｒｕとｂａｃｋ ｎｕｍｂｅｒのコメントは次の通り。

Ｕｒｕ「以前から拝読していた東野圭吾先生の作品であるということと、それをｂａｃｋ ｎｕｍｂｅｒさんに楽曲提供していただけるという、二つの喜びで胸が弾けました。

主人公である玲斗の生き方や、人としての成長のようなものを自分自身にも投影することで良い刺激をいただくこともでき、依与吏さんが作ってくださった素敵な曲と歌詞に、それをそのまま吹き込もうと思いながら歌わせていただきました。

人の感情は文字や言葉では伝えきれない部分がありますが、それをこの作品とこの『傍らにて月夜』を通して改めて受け取った気がします。

聴いてくださった方が、心に浮かんだ感情をそっくりそのまま大切にしたいと思えるような歌が歌えていたら良いなと思います」

清水依与吏（ｂａｃｋ ｎｕｍｂｅｒ）「生きれば生きるほど生きるのが難しくなるのはなんでなんだ？と文句垂れながらも道を探す背中に、そっと手を添えてくれた『クスノキの番人』という作品に、僕自身が想像しうる最良の形で関わらせていただけて本当に嬉しいです。

ｂａｃｋ ｎｕｍｂｅｒからメロディー、言葉、演奏という形で受け取った野暮な願いを、Ｕｒｕちゃんが深く響かせつつ軽やかに歌い上げてくれたことで、アニメーションとしての『クスノキの番人』に重要な一色を添えられたのではないかな、添えられてたらいいな、と思っています」