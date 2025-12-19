12月18日に園田競馬場で「2025ヤングジョッキーズシリーズ ファイナルラウンド園田」が開催され、トライアルラウンドを勝ち上がった地方競馬およびJRAの代表騎手がシリーズチャンピオンの座を争った。

ダート1400mで行われた第1戦は、西塚洸二騎手（JRA）が騎乗したクラウンオーシャンが道中4番手から直線で差し切って勝利。2着には佐藤翔馬騎手（JRA）のニースライト、3着には松本一心騎手（笠松）のテーオーロビンソンが入った。

続く第2戦は、佐野遥久騎手（川崎）騎乗のエナフクキタルがスタートから主導権を握り、4コーナーで並ばれながらも逃げ切り勝ち。山本大翔騎手（船橋）のマリーナサンライズが2着、谷原柚希騎手（JRA）のサトノグランが3着となった。

出場騎手一同（兵庫県競馬組合提供）

第3戦は、横山琉人騎手（JRA）が騎乗したテンクウワールドがスタートから先頭に立ち、そのまま押し切って勝利。2着は土方颯太騎手（兵庫）のカドサンガンバル、3着には高杉吏麒騎手（JRA）のサトノアヴァロンが続いた。

この結果、ファイナルラウンド園田終了時点での総合順位は、横山琉人騎手（JRA・美浦）が42ポイントで首位に立ち、西塚洸二騎手（JRA・栗東）が38ポイントで2位、佐野遥久騎手（川崎）が34ポイントで3位となった。以下、佐藤翔馬騎手（JRA・美浦）、山本大翔騎手（船橋）らが続いている。

園田に続く最終決戦「ファイナルラウンド中京」は、12月20日（土）にJRA中京競馬場で行われ、9代目チャンピオンが決定する予定。シリーズの行方に、引き続き注目が集まる。