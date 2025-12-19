ちょっと期待していたマーゴットラヴミー(阪神ジュベナイルフィリーズ)は、最後の踏ん張りがもう一つで８着。キャリアの浅さが出たとも思えるので、またどこかで縁があるようにと願っています。

今週の朝日杯フューチュリティＳは、これもキャリア２戦のアイガーリーで臨む予定でしたが、秋山真一郎調教師から「すみません。フレグモーネが出ちゃいました。やめます」と連絡が来て、どうやらG1は見学になりそうです。まあ、これもよくあること。休むことでグンと良くなるケースもたくさんあるので、いい方に考えることにします。

【全日本2歳優駿】武豊「距離も短い方がいいかも」イダテンシャチョウは軽快に逃げるも8着敗退

ザ・ロイヤルファミリーで注目の有馬記念

今朝は栗東で調教に乗って、そのあと騎手会の総会があって、夜は川崎競馬場で全日本２歳優駿に騎乗（イダテンシャチョウで8着）と、師走らしく忙しく飛び回っています。

調教の合間には有馬記念の取材が３本、４本。ドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」の効果もあり、今年は特に有馬記念が注目されているのを感じます。メイショウタバルの話はまた来週書きますが、こういう忙しさは心地良く思っています。もっともっと盛り上げてまいりましょう。