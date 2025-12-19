麒麟・川島明がMCを務める特別番組『麒麟川島のクイズ de グランプリ 有馬記念を楽しもう！SP』が、12月21日（日）16時30分から17時30分まで、関西テレビで放送される。

年末の中央競馬最大の一戦・有馬記念（G1）を前に、競馬ファンはもちろん、初心者でも楽しめる内容として制作された同番組は、往年の人気番組『クイズダービー』をオマージュ。川島明がMCとして番組を進行し、有馬記念の魅力をクイズ形式で紹介していく。

解答者には蛍原徹、松村沙友理、おいでやす小田が出演し、パネラーとしてとにかく明るい安村とゆうちゃみが参加。解答者を“出走馬”に見立ててオッズを設定し、パネラーが最も正解しそうな解答者に持ち点をベットする「競馬方式」のクイズバトルが展開される。

人気芸人が有馬記念をプレゼン！『麒麟川島のイチバングランプリ〜俺たちに有馬記念をしゃべらせろ！〜』

松村沙友理 (C)カンテレ

松村沙友理、蛍原徹ら出演

番組では、皐月賞と日本ダービーを制したトウカイテイオーの“奇跡の復活”や、キタサンブラック、ゴールドシップといった名馬の伝説的エピソードを題材にしたクイズを出題。さらに、有馬記念過去40年の歴代優勝馬の中から、競馬ファンが“最強”だと思う名馬をSNSで募集し、選ばれた10頭による夢のレースシミュレーションも行われる。

放送中は、データ放送を通じて視聴者も“解答者ベット”に参加可能で、目標ポイントを達成すると、抽選で有馬記念の夢馬券や番組オリジナルグッズが当たる企画も用意されている。

収録を終えた川島は、「全競馬ファン夢のレースが開催されたので必見ですね」と語り、競馬ファンにとっても見逃せない内容であることを強調。松村沙友理は「ベットされている時のプレッシャーがすごかった」と振り返り、ゆうちゃみも「トウカイテイオーの血統を見てみようと思った」と、競馬への興味が深まった様子を明かしている。

有馬記念をより深く、より楽しく味わえる特別番組として、年末競馬ムードを盛り上げる一夜となりそうだ。