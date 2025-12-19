「美しい顔100人」にも選ばれたユア、“ピタッと”ノースリーブニットで際立つボリューム感【PHOTO】

OH MY GIRLのメンバーで女優としても活躍するユアが、透明感あふれる美貌で魅了した。

【写真】ユアの真っ白なワキがあらわ…

ユアは、12月16日にソウル江南（カンナム）区のメガボックスCOEXで開催された映画『PROJECT Y』の制作報告会に出席した。

この日ユアは、ブラックを基調としたシックなスタイリングで登場。色白の肌と透明感あふれるビジュアルがブラックの衣装に美しく映え、会場の視線を集めた。

ニット素材のノースリーブトップスに同系色のパンツを合わせた上品なコーディネートで洗練されたオーラを放ち、ボディラインに沿ったシルエットが引き締まったスタイルを際立たせている。

（写真＝ユアInstagram）

投稿を見たファンからは「美しすぎる…」「眼福です」「スタイル良すぎ！」「透明感えぐい」などのコメントが寄せられている。

（写真＝OSEN）ユア

なお、ユアが出演する映画『PROJECT Y』は、2026年1月21日に韓国で公開される予定だ。

◇ユア プロフィール

1995年9月17日生まれ。本名ユ・シア。2015年にOH MY GIRLのメンバーとしてデビューした。グループ内ではリードボーカル及びメインダンサーを務めており、身長は160cm（公称）と決して高くないが8.5頭身という抜群のスタイルを誇る。優れたビジュアルに定評があり、アメリカの映画情報サイト『TC Candler』による「世界で最も美しい顔100人」では2019年度の15位にランクインした。