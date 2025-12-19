きょうの日中は晴れる所が多くなりますが、天気はゆっくり下り坂で、夜は九州などで雨の降り出す所があるでしょう。週末は雨の範囲が広がるので、日差しを有効に使うとよさそうです。東海や西日本では日中の寒さが緩むものの、関東は師走らしい寒さとなるでしょう。

高気圧に覆われて、日中は広い範囲で晴れる見込みです。ただ、東北は雲が広がりやすく、弱い雨の降る所があるでしょう。また、次第に高気圧が離れていくため、天気はゆっくり下り坂となりそうです。夜になると九州や紀伊半島に雨雲のかかる所があり、北海道では雨や雪の降り出す所がある見込みです。

日中の気温はきのうより高い所が多く、東海や西日本では15℃以上の所が多くなりそうです。福岡で19℃など11月並みの陽気で、日差しが暖かく感じられるでしょう。関東はきのうより低く、東京で12℃の予想です。札幌も2℃など、この時季らしい寒さで、昼間も空気が冷たく感じられそうです。暖かくしてお出かけください。

【 各地の予想最高気温 】

札幌：2℃ 釧路：0℃

青森：8℃ 盛岡：5℃

仙台：11℃ 新潟：13℃

長野：11℃ 金沢：15℃

名古屋：15℃ 東京：12℃

大阪：16℃ 岡山：14℃

広島：15℃ 松江：17℃

高知：17℃ 福岡：19℃

鹿児島：19℃ 那覇：24℃

週末はさらに雨の範囲が広がって、あすは西日本を中心に雨雲が広がり、関東も夜には雨が降り出す見込みです。特に西日本は雨でも気温が高く、20℃近くまで上がる所もあるでしょう。あすは札幌も12℃まで上がるので、積雪の多い地域は、なだれや落雪に注意が必要です。

日曜日には東日本や北日本も広い範囲で雨となり、本降りとなる所もありそうです。ただ、この雨のあとは冷たい北風が強まって、週明けはいったん寒さが戻るでしょう。その先は天気が周期的に変わっていきます。水曜日から木曜日は太平洋側も天気が崩れ、今年のクリスマスは雨の所が多くなりそうです。