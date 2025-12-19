大分県日田市内の金融機関で構成する日田地区金融機関防犯協議会（小野智宏会長）と日田署は16日、年末の強盗対策訓練を実施した。各金融機関の関係者が見守る中、強盗役に扮（ふん）した署員による本物さながらの「犯行」に、銀行員らが対処。切迫した状況でどう行動するかを確認した。

会場となったのは、同市三本松の大分銀行日田支店兼若宮支店。金融機関の関係者ら約30人が客役として行内で順番待ちしているところに、2人組の強盗役が押し入るという設定で、窓口で応対する行員や客役にシナリオは知らされずに進められた。

スーツ姿の強盗役の1人がATMの操作方法を尋ねるふりをして突然、行員に刃物を突きつけて人質にした。もう1人は拳銃を発砲して窓口に「早く、金出せ。こら」などと怒鳴った。行員らは対応しながらも110番し、2人組が逃走するとカラーボールを手に後を追った。

訓練後、日田署員らは「難しいかもしれないが、客に応対する時もなるべく間合いを取り、背後に回らせないで」などと助言。講評した同署生活安全課の生野宏太郎課長は、110番のポイントについて「警察から尋ねられたことに、端的に答えるのがベスト。慌てている中だと思うが、一問一答のような形で回答してほしい」と語った。

行員の一人は「非常時には、来店客がパニックになることも想定される。気を引き締めたい」と話した。（稲葉光昭）