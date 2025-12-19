規制線の先に見える大火に襲われた集落は、発生から1カ月となった18日になっても手つかずのまま、被災時の姿をとどめていた。約5万平方メートルにわたり、187棟が焼損した大分市佐賀関の大規模火災。焼け跡は被害の大きさを物語っている。避難所には同日正午現在で45世帯61人が身を寄せる。この日は市営住宅の空き部屋への2次募集結果が発表され、11世帯の入居が決まった。次の住まいへの準備が進むが、集落の、住民の将来は描けない。復興への長い道のりは始まったばかりだ。

「早かったような、長かったような1カ月でした」。被災集落で暮らし、自宅は無事だったが規制の関係で避難所生活を経験した渡辺忠孝さん（65）はこう振り返った。11月下旬には自宅に戻ることができたが、避難所にいる住民の話し相手になれればとほぼ毎日、佐賀関市民センターに通っている。

集落には規制線が設けられ、18日も通行許可証を見せて中に入る住民や被災者の姿が見られた。「規制線がある段階では、復興が始まったと感じることは難しい」。渡辺さんは話した。

この日、大分市は2年後をめどに、集落の高台にあるグラウンドに復興住宅を完成させる方針を示した。渡辺さんは「この集落で暮らしていくわれわれにとっても、仮住まいから帰ってきたいと考えている人にとっても、いい知らせだ」と歓迎する。その上でこう注文した。「お年寄りが多い。より元の形に近い集落を復興させるには復興住宅建設は早ければ早いほどいい」

19日から市営住宅の空き室への入居が始まるのを前に、ボランティアも準備活動に奔走。トイレットペーパーや食器などの生活必需品を部屋に届けた。関係者は、被災者や被災地域に寄り添う気持ちを新たにする。「復興復旧のニーズに合わせて、活動を本格化させたい」（中野剛史）