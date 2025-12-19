熊本市議会は18日、定例会の最終本会議を開き、物価高に対応する国の総合経済対策を受けて会期中に追加提案した総額104億3500万円を増額する本年度一般会計補正予算案、8月の大雨災害の復旧関連事業費など46億1779万円を増額する同補正予算案など議案147件を原案通り可決し、閉会した。

本会議で大西一史市長は、大雨時に河川の水位上昇に警戒を呼びかけるサイレンが遅れたとして職員に対する処分を公表した。災害警戒本部長だった危機管理監と、当日の水防本部責任者の計2人を訓告とした。危機管理防災部の管理職4人については厳重注意とした。いずれも18日付。

大西市長は定例記者会見で「専門家による検証委員会の報告書を受けての措置。ヒューマンエラーは常に起こるものだと改めて突き付けられた。防災力強化へ強い緊張感、危機感を持って見直しを継続したい」と強調した。

可決した補正予算には、サイレン吹鳴システムの自動化（1億3200万円）の経費を盛り込んだ。

その他の主な事業は、過去最高となる最大40％のプレミアム付き商品券の発行支援事業に15億円を計上した。本年度内の発行を目指す。（藤崎真二）