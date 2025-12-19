「ジャパンワックス」として知られる木蝋（もくろう）の原料となるハゼの実が、収穫の時季を迎えた。本多木蝋（ろう）工業所（長崎県島原市有明町）の敷地内では「ちぎり子」と呼ばれる職人が高さ5、6メートルの樹木にはしごをかけて登り、枝先の小さな実を落とす作業に精を出している。

「こればかりは機械化できない。昔ながらのやり方じゃないと」と、代表の本多俊一さん（70）。収穫したハゼの実は、1937年製の圧搾機で油脂（木蝋）を抽出する。木蝋は大相撲力士のびん付け油や和ろうそくのほか、口紅などの化粧品、医薬品、色鉛筆などに使われる。

島原半島でのハゼ栽培は17世紀に始まり、粘り気が強い良質な木蝋の産地として知られた。1792年の雲仙・普賢岳噴火災害「島原大変肥後迷惑」後は復興資金を賄い、苦しい藩財政を支えた。

だが近代以降は、石油由来のパラフィンワックスを原料とする西洋ろうそくが主流となり、木蝋製造は徐々に衰退。本多さんによると、国内の製蝋所は本多さんのところを含めて3カ所しか残っていないという。

一方、本多木蝋工業所は昨年11月、独自開発したハンドクリームを発売。本多さんは「売れ行きは好調。木蝋は植物由来で人に優しい。可能性は小さくない」と話していた。（本山友彦）