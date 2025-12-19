長崎県大村市は18日、市立小中学校の学校給食を来年4月から無償化すると明らかにした。国は来年度、小学校の給食無償化に取り組む予定だが、園田裕史市長は「中学校も同時に無償化するべきだ」と述べた。物価高対策として国が新たに打ち出した「重点支援地方交付金」を活用する。小・中学校給食の完全無償化は県内では諫早市、雲仙市、東彼杵町、川棚町、波佐見町が既に実施している。

同日開かれた市議会全員協議会で、物価高対策の一環として説明した。2026年度の一般会計当初予算案に、保育施設の給食費補助金と合わせて約3億6千万円を計上する。うち国交付金は3億1千万円。27年度以降についても、園田市長は「市税の伸びが見込まれるため、基金の運用益なども活用して継続する」とした。

また、高校生1人当たり1万円を独自に給付することも明らかにした。市財政部の担当者は「高校生は給食無償化の対象となっていないため」と説明した。

このほか、来年1月にも補正予算を組み、上下水道の基本料金を4カ月間無償化する方針。1世帯当たり約6500円の負担軽減となるという。園田市長は「（国が想定する）おこめ券よりも直接的に効果が行き渡る」と語った。（今井知可子）