¡¡¶å½£¤Ç¼«Æ°¼Ö¤ÎÀ¸»º¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢º£Ç¯¤ÏÈ¾À¤µª¤ÎÀáÌÜ¤ËÅö¤¿¤ë¡£¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Ï100Ç¯¤Ë1ÅÙ¤ÎÂçÊÑ³×´ü¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¶å½£¤Î´ð´´»º¶È¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤¿¤¤¡£
¡¡1975Ç¯4·î¡¢Æü»º¼«Æ°¼Ö¶å½£¤ÎÁ°¿È¤Î¹©¾ì¤¬Ê¡²¬¸©´£ÅÄÄ®¤ÇÁà¶È¤ò»Ï¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Ê¡²¬¸©µÜ¼ã»Ô¤Ë¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¶å½£¡¢ÂçÊ¬¸©ÃæÄÅ»Ô¤Ë¥À¥¤¥Ï¥Ä¶å½£¤È´°À®¼Ö¹©¾ì¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡2007Ç¯¤Ë¤ÏÆü»º¶å½£¤ÎÉßÃÏÆâ¤ËÆü»º¼ÖÂÎ¶å½£¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¡¢4¼ÒÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£4¼Ò¤ÎÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤ÏÇ¯154ËüÂæ¤Ç¡¢24Ç¯¤Ï¹ñÆâÀ¸»ºÂæ¿ô¤Î13¡ó¤òÃ´¤Ã¤¿¡£ÉôÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤âÂ¿¤¯½¸¤Þ¤ê¡Ö¥«¡¼¥¢¥¤¥é¥ó¥É¶å½£¡×¤ÎÌ¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ï·üÇ°ºàÎÁ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤ÎÉáµÚ¤¬ÄäÂÚ¤·¡¢¶å½£¤ÎÀ¸»ºµòÅÀ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æü»º¤È¥È¥è¥¿¤Ïº£Ç¯¡¢Ê¡²¬¸©Æâ¤Ç·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿¼¡À¤ÂåEVÅÅÃÓ¹©¾ì·×²è¤ÎÃÇÇ°¤ä±ä´ü¤òÁê¼¡¤¤¤ÇÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡EV¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤ÏÀ¤³¦¤ÇÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Ú¡¼¥¹¤ÏÆß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¹ØÆþÊä½õ¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤ë¤Ê¤ÉÀè¹Ô¤¤Ï¸«ÄÌ¤·¤Å¤é¤¤¡£²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤ÏÀèÆü¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Î¿·¼ÖÈÎÇä¶Ø»ßÊý¿Ë¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¡£
¡¡·Ð±Ä´Ä¶¤¬ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢2¼Ò¤Î·×²èÊÑ¹¹¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤Þ¤¤¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤â¸«²á¤´¤»¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤«¤éÊÆ¹ñ¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¼Ö¤Î´ØÀÇ¤Ï¸ò¾Ä¤ÎËö¡¢Åö½é¤è¤êÄã¤¤15¡ó¤Ç·èÃå¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥á¡¼¥«¡¼³Æ¼Ò¤ÏÍ¢½ÐÀïÎ¬¤Î¸«Ä¾¤·¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¡£¶å½£¤«¤éÍ¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ö¼ï¤Î°ìÉô¤òÊÆ¹ñÀ¸»º¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëÆ°¤¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Ê¡²¬¸©¤Ï¼«Æ°¼ÖÀ¸»º¤ÎEV¥·¥Õ¥È¤ò¸«¿ø¤¨¡¢ÉôÉÊ¤ò¶¡µë¤¹¤ëÃÏ¸µ´ë¶È¤ËÀìÌç²È¤òÇÉ¸¯¤·¡¢À¸»ºÉôÉÊ¤ÎÅ¾´¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡£»ÈÍÑºÑ¤ßEV¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î»ñ¸»½Û´Ä¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ËÌÉô¶å½£¤ÎEVÀ¸»ºµòÅÀ²½¤ÏÂÆ§¤ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼«Æ°¼Ö¤ÎÅÅÆ°²½¤Ïº£¸å¤â¿Ê¤à¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¾Íè¤Î´ðÈ×¸Ç¤á¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È·ÑÂ³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡·Ð±ÄºÆ·úÃæ¤ÎÆü»º¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÄÉÉÍ¹©¾ì¤ÈÆü»º¼ÖÂÎ¾ÅÆî¹©¾ì¤Ç¤Î¼ÖÎ¾À¸»º¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¡¢¶å½£¤ËÀ¸»º¤ò°Ü´É¤¹¤ë¡£½¾¶È°÷¤Î°ìÉô¤â°Ü¤ëÍ½Äê¤À¡£´±Ì±¤òµó¤²¤Æ¼õ¤±Æþ¤ìÂÖÀª¤òÀ°¤¨¤¿¤¤¡£
¡¡¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼Ê¡²¬2025¡×¤¬¡¢Ê¡²¬»Ô¤Î¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬¤Ç21Æü¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¤À¡£³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¿··¿¼Ö¤ä¼¡À¤Âå¼Ö¤ËÂçÊÑ³×´ü¤ÎÀïÎ¬¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥è¥¿¤ÏÎÌ»º¼Ö¥«¥í¡¼¥é¤Î¼¡À¤Âå¥â¥Ç¥ë¤Î»îºî¼Ö¤ä¡¢¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¿··¿¼Ö¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡£Æü»º¤ÏÈ¿Å¾¹¶Àª¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¡¢16Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁ´ÌÌºþ¿·Í½Äê¤Î¹âµé¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤¬ÌÜ¶Ì¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡EV¤ÎÉáµÚ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢·ÚEV¤¬º£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤òÀê¤¦¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥Û¥ó¥À¤ä¥¹¥º¥¤Î¤Û¤«¡¢Ãæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¿··¿·ÚEV¤âÊÂ¤Ö¡£¼«Æ°¼Ö¤Îº£¤ÈÌ¤Íè¤ò¼Â´¶¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ë¤·¤¿¤¤¡£