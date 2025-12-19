高さ10メートルのサンタクロースに、ろうそくに見立てた窯元からそびえる巨大な煙突。佐賀県伊万里市の大川内山地区では25日までライトアップイベントが開かれ、多くの見物客が訪れている。

「いつもは夜になれば出歩く人もいない集落。道は狭いし、車を運転する住民に掲示板で注意を呼びかけた。でもこんなにワクワクする年の瀬は初めてだね」

大川内山区長の大串秀則さん（66）が満足そうに語った。鍋島焼の開窯350年に合わせ、今年は風鈴市や秋まつりなど恒例の催しも内容を刷新、親子連れやカップルなど客層の変化を感じているという。

父秀二さん（故人）が1974年に開いた「大秀窯」の2代目。高校卒業後、県窯業試験場で基礎を学び、ろくろ成形の分野で伊万里・有田焼の伝統工芸士に。大川内山産の鉱石を釉薬（ゆうやく）に使う鍋島青磁の窯元として、愛好家の心をつかむ。

伝統の担い手としてこだわるのは、作品に形を与え、命を吹き込む削りの技。「花瓶ならてっぺんの5センチと底の5センチ。きりっとしとかんといかんわけです」。師であり、有田焼でろくろの名手として知られた故・中村清六さんの「ひとカンナあてれば勝負が決まる」という言葉を胸に刻む。

後進の育成にも力を入れ、伊万里鍋島焼協同組合が毎年秋に行う「献上登り窯焚（だ）き」では中心的な役割を務めてきた。大川内小での陶芸体験も続けており活動は多岐にわたる。11月には伊万里・有田焼の振興に多大な貢献をしたとして、経済産業大臣表彰を受けた。

組合に加盟する23窯元の関係者などを含めて62世帯約150人が暮らす大川内山。歴史と伝統を守り生み出す確かな技に加え、三方を山々に囲まれた特別な自然環境は訪れた人を魅了し、ボランティアたちも誇りを持って地域を支える。

「区民の力、窯焼きの力、土地の力があってこその鍋島焼。これからもみなの力を合わせて盛り上げていきたい」 ＝おわり

（糸山信が担当しました）