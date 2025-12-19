Jリーグは今季の全日程を終え、J1福岡は12勝12分け14敗、勝ち点48の12位だった。金明輝監督を迎えた今季は4月にクラブ創設30周年で初のJ1首位に立った一方、夏場に5連敗を喫するなど浮き沈みがありながらも6季連続のJ1を決めた。来年は2月開幕の明治安田Jリーグ百年構想リーグを経て、秋春制に移行。金監督は今季を総括し「J1定着」から上位争いを目指すチームの課題を挙げた。 （伊藤瀬里加）

6位以上を目標に掲げながら、昨季と同じ12位でフィニッシュ。金監督は「この順位で満足している人は誰もいない」と悔しさをにじませつつ「1年間しっかりと、やりたいことの土台づくりは十二分にできたとも思う」と手応えも口にした。

J1に定着させた長谷部茂利前監督が築いた堅守をベースに、金監督は攻撃力強化を求められた。J1初挑戦で日本代表まで駆け上がったDF安藤智哉らの台頭もあり、最終ラインからのビルドアップでゴール前に迫る回数は格段に増えた。

シュート数は昨季の422本から492本と大きく増加。金監督が印象に残る試合の一つに挙げた6月15日のアウェー岡山戦は1−0の勝利だが、シュートを15本放ち「狙いを持って、相手の出方も見て、90分を通してシュートを打ちまくることができた。岡山も調子が良かった中でばしっとはまった」と理想に近づいた。

ただ、総得点は昨季から1点増の34得点で20クラブ中17位タイ。シュートの多さがゴールに結びつかず「プロセスは悪くないと思うが、最後のところで選手の良さを引き出すための引き出しが少なかった。僕自身も成長しないといけない」。5連敗を喫した8〜9月に故障者が相次いだことも響いた。

来年2月から6月は昇降格のない百年構想リーグが行われる。選手や戦術を試す場にもできるが、金監督は「むしろ、優勝するためにそこでパワーを出してやった方がいいのでは、というチャンスだと思うところもある」とタイトル奪取の好機とも捉えている。

Jリーグが大きく変わる2026年。アビスパも残留争いから上位を争うクラブへ、この1年間で培った「土台」からステップアップを目指す。

明治安田Jリーグ百年構想リーグ

J1は東西10クラブずつに分かれ、ホームアンドアウェーでの地域リーグラウンドを行った後、プレーオフラウンドで最終順位を決める。優勝クラブはアジア・チャンピオンズリーグ・エリートの出場権を得る。J2降格はなく、地域リーグは同点ならPK戦で決着など独自ルールも。同リーグの勝ち点に応じた特別助成金も贈られる。