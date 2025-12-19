ソフトバンクは18日、小久保裕紀監督（54）との契約を更新し、来季からの3年契約を締結したと発表した。就任時に3年契約を結び、来季は3年目だったが、リーグ2連覇の手腕を高く評価し、最終年を待たずに新たな契約を結んだ。小久保監督は「引き続き、王イズムの継承、最先端技術を取り入れた指導の下、強いチームをつくってまいります」と球団を通してコメントした。

小久保監督はヘッドコーチ、2軍監督を経て2024年に1軍監督就任。昨季は新人監督歴代最多の91勝で4年ぶりのリーグ優勝。2年目の今季はけが人が相次ぐ中、リーグ連覇を果たし、5年ぶりの日本一に導いた。

三笠杉彦ゼネラルマネジャー（GM）は「2年連続リーグ優勝、今季の日本一という実績とともにチームを引っ張っていただいた。最終年を待たずして、中期的な視点で3連覇、2年連続日本一に集中してもらいたい。そういう観点でこのタイミングになった」と契約締結の経緯を説明した。

昨季は独走だったが、今季は序盤の最下位から逆転。指揮官のマネジメント力も光った。三笠GMは「任せるところはコーチに任せ、フロントともしっかり連携してもらっている。ご自身の職務を認識して、コーディネート力が高い」と高く評価した。

日本一直後、小久保監督は「なったらなったで来年のことを考えている。監督を辞める時に初めて全て解放される。終わりはないです」と話していた。28年までの長期政権を託され、終わりなき戦いは続く。 （小畑大悟）