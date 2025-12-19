¡Ö¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î°ÕÃÏ¤ò¡×¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦¶ÀÍ¥æÆ¤¬·è¾¡¿Ê½Ð¡¡¸ÞÎØ°ÊÍè¤ÎÉüµ¢Àï¡ÖÎ¨Ä¾¤Ë»î¹ç¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡þ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ(18Æü¡¢¶ðÂô¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸ø±àÂÎ°é´Û)
2024Ç¯¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¶ÀÍ¥æÆÁª¼ê¤¬1Ç¯4¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¼ÂÀïÉüµ¢¡£Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢½÷»Ò76¥¥íµé·è¾¡¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¶ÀÁª¼ê¤Ï1²óÀï¤ò10-0¤Ç¾¡Íø¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯½à·è¾¡¤ÏºòÇ¯Í¥¾¡¤Î»³ËÜÏÂ²ÂÁª¼ê¤ÈÂÐÀï¡£Âè1¥Ô¥ê¥ª¥É¤ò1-0¤È¥ê¡¼¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¶ÀÁª¼ê¤ÏÂè2¥Ô¥ê¥ª¥É¡¢Áê¼ê¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤È¤ê¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤ÇÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¤È¡¢»Ä¤ê1Ê¬30ÉÃ²á¤®¤Ë4ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¤½¤Î¸å¤ÏÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á13-4¤Ç¾¡Íø¤·¡¢·è¾¡¤Ë¾¡¤Á¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÍâÆü¤Î·è¾¡¤Ç¤Ï22Ç¯¡¢23Ç¯½àÍ¥¾¡¤Çº£Âç²ñ2»î¹çÏ¢Â³´°Éõ(1²óÀï7-0¡¢½à·è¾¡7-0)¤Î¾¾ÀãÂÙÍÕÁª¼ê¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¶ÀÁª¼ê¤Ï¡ÖÎ¨Ä¾¤Ë»î¹ç¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¶ÛÄ¥´¶¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤ä¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç»î¹ç¤ËÄ©¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£·è¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤â¤Á¤í¤ó³Ú¤·¤ó¤Ç»î¹ç¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤º¤Ã¤È·è¾¡¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾¾ÀãÁª¼ê¤È¤Þ¤¿ÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£