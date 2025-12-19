¡Ö·ä¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×µð¿Í¡¦¾®ÎÓÀ¿»Ê¡¡º£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ï¡ÖÀï¡×¡¡Àï¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤ó¤À2025Ç¯¡¡
¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤Î¾®ÎÓÀ¿»ÊÁª¼ê¤¬18Æü¡¢¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿½Å¿®¿µÇ·²ð¤µ¤ó¤ÈÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¡£º£µ¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÀï¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú°ìÊ¸»ú¤ÇÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤Þ¤º¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ê¹ÃÈå¡ËÂóÌé¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡¢»³À¥¡Ê¿µÇ·½õ¡Ë¤â¤¤¤Þ¤¹¡£2·³¤Ë¤¤¤Æ¡¢²æËý¶¯¤¯Ç¦ÂÑ¶¯¤¯¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Íè¤ë¤Î¤ò¿®¤¸¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦»ÑÀª¤ò¾ï¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤ÈÂÑ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¸·¤·¤¤À¤³¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Î¤Þ¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¤È¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉé¤±¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¾®ÎÓÁª¼ê¤Ïº£µ¨³«Ëë2·³¥¹¥¿¡¼¥È¡£¹ÃÈåÁª¼ê¤Î²ÃÆþ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âç¾ëÂî»°Áª¼ê¤ÎÉÔÄ´¤ä¹ÃÈåÁª¼ê¤ÎÉé½ý¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£Íèµ¨¤â¸·¤·¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö´ßÅÄ¤È¹ÃÈå¤¬¤Á¤ó¤¿¤é¤·¤Æ¤¿¤éËÍ¤Î¡Ê¤Ä¤±¤¤¤ë¡Ë·ä¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤â¤Á¤í¤óÉé¤±¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¸½¼Â¤ò¸«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¼«Ê¬¤Ç¤«¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·ä¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£