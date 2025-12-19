いわゆる「年収の壁」をめぐって、自民党と国民民主党の間で調整が続いていましたが、18日、178万円まで引き上げることで合意しました。自民党が国民民主党の主張を受け入れた形ですが、高市首相にはどんな思惑があるのでしょうか。

■160万円から178万円に…合意内容は

18日夕方、党首会談に臨んだ高市首相と、国民民主党の玉木代表。署名したのは、所得税がかからない枠、いわゆる「年収の壁」に関する合意書です。

署名後には、笑顔で会話する様子も…。「年収の壁」をめぐり、自民党と国民民主党は、現在の160万円から178万円に引き上げることで合意しました。

高市首相

「178万円に関する合意内容ですが、1つは働き控えの解消、手取りの増加という観点。そして物価高で足元が厳しい状況にある、中所得・低所得の方々に配慮しながら、全ての納税者の方にとって所得税の負担が生じ始める水準が178万円以上となると同時に、多くの納税者にとって一定の手取りの増加が実現することになる」

国民民主党 玉木代表

「ともに関所を乗り越えることができました。これは高市首相の政治決断にも、感謝と敬意を申し上げたいと思っております。所得税の減税が実現することになりますので、物価高騰に苦しむ多くの皆さんの助けになるものと信じています」

自民と国民民主の合意書には、178万円までの引き上げを実現し「納税者の約8割をカバーするように手取りを増やす」、「給付付き税額控除など新たな制度の導入を念頭に、3年以内に抜本的な見直しを行う」、また、自動車を購入する時の税金「環境性能割」についても「廃止する」などと書かれていました。

合意書では、さらに来年度の税制改正法案と来年度予算案について「年度内の早期に成立させる」としていて、野党・国民民主から来年度予算案への賛成を取りつけた形です。

■去年12月の合意では…

年収の壁をめぐっては、去年12月…。

「103万円の壁は、国民民主党の主張する178万円を目指して、来年から引き上げる」

自民、公明、国民民主の3党が、178万円への引き上げを目指すことで合意。ただ、その翌週…

国民民主党 玉木代表（去年12月）

「残念な結果もあって、123万円ということで、与党税制改正大綱に書き込まれました」

“壁”の引き上げにより減る税収を補てんする財源が見つかっていないこともあり、「123万円」とした与党。その後、与野党の協議が進み、今年4月からは年収200万円以下の人に限って「160万円」に引き上げられましたが、国民民主党は178万円までの引き上げを求めてきました。

国民民主党が中間層への減税を掲げる一方、“壁”の引き上げによる税収減を抑えたい自民党は、168万円までは引き上げる方向で調整していて、なかなか溝が埋まらない状況が続く中…。

先週、自民党の「168万円」案について、玉木代表は…。

国民民主党 玉木代表

「ダメですね。まだ178を目指したとは言えませんから。これではダメだと言わざるを得ません」

■急転直下、自民が“配慮”手取り増へ

そして18日になっても行われた“詰めの協議”。朝から、自民党と国民民主党、それぞれの税調会長が、お互いの部屋を行き来しながら断続的に協議を行いました。

18日朝、ある国民民主党幹部は…。

国民民主党幹部

「関所は見えてはいるが、まだ少し距離がある」

一方の自民党税調幹部も…。

自民党税調幹部

「まだ“グリーン”には遠い」

ゴルフに例えて、“ゴール”が遠いと表現。午後になっても…。

自民党税調幹部

「池も色々ある」

合意までの“障害”を“池”に例えていましたが…。

急転直下、夕方には、自民党が配慮した形で決着。年収665万円までの人を対象に「年収の壁」を178万円に引き上げることで、手取りが増えることになります。

今回の合意について、高市首相は…。

高市首相

「強い経済を構築するという観点から、やはり所得を増やして消費マインドを改善して、事業収益が上がる。そういう好循環を実現するため、最終的な判断を下しました」

（12月18日放送『news zero』より）