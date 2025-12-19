キンプリ永瀬廉＆原菜乃華、イルミネーションの街ですれ違う “令和の再会”描いた新CM公開
【モデルプレス＝2025/12/19】King ＆ Princeの永瀬廉と女優の原菜乃華が共演するユニバーサル ミュージックの新CM第4弾『令和の「恋の運命」篇』 が、12月19日より全国で放映。back numberの名曲を起用した、令和の街で再会する2人の行く末を描いている。CM放映開始とあわせて、これまで放映されたものを含む全4話分のインタビューとメイキング映像も公開された。
ユニバーサル ミュージックでは、この冬、平成レトロをテーマに「＃プレイリスト聴こうよ」キャンペーンを実施。永瀬と原が選んだ楽曲のプレイリストや、ユニバーサル ミュージックのさまざまな冬曲を集めたプレイリストを各種音楽配信サービスで公開した。CM第4弾の舞台は、イルミネーションの街。永瀬は音楽を聴きながら歩き、同じく原もくしくも同じ音楽を聴いていた。原は夢を現実にし、デザイン資料を抱えてすれ違う。互いに気づかぬまま、別々の未来を歩いている。同じ曲をイヤホンで聴きながら。過去を悔やまず、いまを生きる2人。透明な映像と静かなBGMが、時間を越えた“心のつながり”をそっと照らすようなストーリーとなっている。（modelpress編集部）
― 今回のCM起用楽曲をお2人はお聴きになったことがありますか？
永瀬：全部聴いたことがありますし、カラオケでも半分以上歌ったことがあります。back numberさん、大好きです。去年も（本キャンペーンで）back numberさんの楽曲が使われていましたよね。冬といったらback numberというイメージがすごくあるので、今回も起用されていて嬉しかったです。ちなみに、今回起用されている楽曲の中では、back numberさんの「ハッピーエンド」を1番歌います。
原：私も全部よく聞きますし、歌います。（第2弾で楽曲起用した）GReeeeN（GRe4N BOYZ）さんのキセキは、中学生時代クラスのみんなでカラオケに行って、大合唱した思い出がすごく記憶に残っています。青春の 1ページのような曲です。すごく色濃く記憶に残っているので、思い出の楽曲です。
◆永瀬廉＆原菜乃華、CM第4弾の舞台はイルミネーションの街
