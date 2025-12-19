NY株式18日（NY時間15:41）（日本時間05:41）
ダウ平均　　　48046.95（+160.98　+0.34%）
ナスダック　　　23054.19（+360.87　+1.59%）
CME日経平均先物　49535（大証終比：+385　+0.78%）

欧州株式18日終値
英FT100　 9837.77（+63.45　+0.65%）
独DAX　 24199.50（+238.91　+1.00%）
仏CAC40　 8150.64（+64.59　+0.80%）

米国債利回り
2年債　 　3.460（-0.023）
10年債　 　4.116（-0.037）
30年債　 　4.799（-0.027）
期待インフレ率　 　2.244（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.850（-0.014）
英　国　　4.481（+0.006）
カナダ　　3.404（-0.023）
豪　州　　4.742（-0.004）
日　本　　1.965（-0.002）

NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝56.09（+0.15　+0.27%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4363.60（-10.30　-0.24%）

ビットコイン（ドル）
84965.69（-983.04　-1.14%）
（円建・参考値）
1321万8962円（-152941　-1.14%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ