ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は１６０ドル高 シカゴ日経平均先物は４万９５３５円
NY株式18日（NY時間15:41）（日本時間05:41）
ダウ平均 48046.95（+160.98 +0.34%）
ナスダック 23054.19（+360.87 +1.59%）
CME日経平均先物 49535（大証終比：+385 +0.78%）
欧州株式18日終値
英FT100 9837.77（+63.45 +0.65%）
独DAX 24199.50（+238.91 +1.00%）
仏CAC40 8150.64（+64.59 +0.80%）
米国債利回り
2年債 3.460（-0.023）
10年債 4.116（-0.037）
30年債 4.799（-0.027）
期待インフレ率 2.244（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.850（-0.014）
英 国 4.481（+0.006）
カナダ 3.404（-0.023）
豪 州 4.742（-0.004）
日 本 1.965（-0.002）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝56.09（+0.15 +0.27%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4363.60（-10.30 -0.24%）
ビットコイン（ドル）
84965.69（-983.04 -1.14%）
（円建・参考値）
1321万8962円（-152941 -1.14%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 48046.95（+160.98 +0.34%）
ナスダック 23054.19（+360.87 +1.59%）
CME日経平均先物 49535（大証終比：+385 +0.78%）
欧州株式18日終値
英FT100 9837.77（+63.45 +0.65%）
独DAX 24199.50（+238.91 +1.00%）
仏CAC40 8150.64（+64.59 +0.80%）
米国債利回り
2年債 3.460（-0.023）
10年債 4.116（-0.037）
30年債 4.799（-0.027）
期待インフレ率 2.244（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.850（-0.014）
英 国 4.481（+0.006）
カナダ 3.404（-0.023）
豪 州 4.742（-0.004）
日 本 1.965（-0.002）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝56.09（+0.15 +0.27%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4363.60（-10.30 -0.24%）
ビットコイン（ドル）
84965.69（-983.04 -1.14%）
（円建・参考値）
1321万8962円（-152941 -1.14%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ