※経済指標

【米国】

＊消費者物価指数（CPI）（11月）22:30

結果 2.7%

予想 3.1% 前回 N/A（前年比)

結果 2.6%

予想 3.0% 前回 N/A（食品・エネルギー除くコア・前年比)



＊米新規失業保険申請件数（12月13日週）22:30

結果 22.4万人

予想 22.5万人 前回 23.7万人（23.6万人から修正）



＊フィラデルフィア連銀製造業景気指数（12月）22:30

結果 -10.2

予想 2.3 前回 -1.7



【英国】

＊英中銀政策金利 21:00

結果 3.75％

予想 3.75％ 前回 4.00％



【ユーロ圏】

＊ECB中銀預金金利 22:15

結果 2.00％

予想 2.00％ 前回 2.00％



【メキシコ】

＊メキシコ中銀政策金利（12月）04:00

結果 7.00%

予想 7.00% 前回 7.25%



※発言・ニュース

＊トランプ大統領

・ウォラーＦＲＢ理事は素晴らしいと思う。

・ＦＲＢ議長候補３－４名と協議中。

・次期議長は数週間後に発表する。

・（住宅問題について）住宅問題で国家非常事態宣言を検討中。

・現在、実質的にインフレは皆無。

・ベネズエラ攻撃について議会に説明しても構わない。

・ウクライナ問題について早期合意の可能性あり。

・マリファナに関する連邦規制緩和令に署名。



＊ハセット米国家経済会議（ＮＥＣ）委員長

・本日のＣＰＩの報告は衝撃的だった。

・ＦＲＢには利下げの余地が十分にある。



＊グールズビー・シカゴ連銀総裁

・１１月のＣＰＩには好ましい点が多い。

・決して単月のデータに依存したくはない。

・インフレが軌道に乗れば金利はかなり下がる可能性。



＊ベイリー英中銀総裁

・インフレの上振れリスクは後退。

・失業・潜在失業・就業から失業へのフローが増え、スラック蓄積を確認。

・ただし、労働市場の急激悪化の決定的証拠はまだなく、慎重姿勢は維持。

・インフレ期待の低下は不十分で、先行き賃金指標はなお強い点を懸念

・追加利下げ余地はあるが、中立接近で経路を事前に細かくは決められない



＊ラガルド総裁

・経済は回復。

・インフレは短期的に低下する見込み。

・インフレ見通しは依然通常より不確実性が高い。

・サービス主導の成長パターンは継続する見込み。

・今後数年は内需が成長の主因となる。

・厳しい貿易環境が成長の足かせ。

・貿易摩擦は緩和。

・国際環境は依然として不安定。

・先行指標は賃金上昇の鈍化を示唆。

・本日の決定は全会一致。

・金利に関する全ての選択肢を残すことで一致。

・ＥＣＢは好位置にある。

・好位置とは静止状態を意味しない。

