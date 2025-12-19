¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û£±£·ºÐ¡¦Ãæ°æ°¡Èþ¤¬½é£Ö¤Ç¤Î¸ÞÎØÀÚÉä³ÍÆÀ¤Ø¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤«¤Ê¤¨¤¿¤¤Ì´¡×¡ÄÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤¬£±£¹Æü³«Ëë
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î£²£°£²£¶Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½¤ò·è¤á¤ëÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤¬£±£¹Æü¡¢Åìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£¥·¥Ë¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿º£µ¨¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÇÆüËÜÀªºÇ¾å°Ì¤Î£²°Ì¤Ê¤ÉÌö¿Ê¤¹¤ë£±£·ºÐ¡¦Ãæ°æ°¡Èþ¡Ê£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬½é£Ö¤Ç¤Î¸ÞÎØÀÚÉä³ÍÆÀ¤ËÄ©¤à¡££±£¸Æü¤Î¸ø¼°Îý½¬¤Ç¤Ï¡¢Éð´ï¤ÎÂçµ»¡¦¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡Ê£³²óÅ¾È¾¥¸¥ã¥ó¥×¡Ë¤òÃåÉ¹¤µ¤»¹¥Ä´¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥Ë¥¢¤Ç½é¤á¤ÆÎ×¤àÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡¢Ãæ°æ¤Ï¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤Ø±Ô¤¤»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡ÖÌ´ÉñÂæ¤Ç¤¢¤ê¡¢°ìÈÖÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÉñÂæ¡£ÀäÂÐ¤Ë¤«¤Ê¤¨¤¿¤¤Ì´¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£ÀäÂÐ¤Ë¡¢Æ¨¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¡£¥·¡¼¥º¥óÅö½é¤Ï»×¤¤¤âÉÁ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂåÉ½¸¢³ÍÆÀ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¡¢Æ²¡¹¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Ìö¿Ê¤Î¸ÞÎØ¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡££Ç£Ð¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±Àï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñ¤Ç½é½Ð¾ì£Ö¾þ¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¥ß¥é¥Î¸ÞÎØÁ°¾¥Àï¤Î£Ç£Ð¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÀªºÇ¾å°Ì¤Î£²°Ì¡£ÂåÉ½Áª¹Í¥ì¡¼¥¹¤Ç°ìÊâÁ°¤Ë½Ð¤¿¡£º£Âç²ñ½éÍ¥¾¡¤Ê¤éÂåÉ½¤Ë°ìÈ¯ÆâÄê¤À¤¬¡¢Á´ÆüËÜ£´Ï¢ÇÆÃæ¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡¢ºòµ¨À¤³¦Áª¼ê¸¢£³°Ì¤ÎÀéÍÕÉ´²»¤éÊÉ¤Ï¸ü¤¤¡£Ãæ°æ¤â¡ÖÍ¥¾¡¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£¤ÏÉ½¾´Âæ¤Ë¾è¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×¤È¼«Á³ÂÎ¤ò¶¯Ä´¡£Áª¹Í¥ì¡¼¥¹¤ÇÍ¥°Ì¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢º£Âç²ñ¤ÎÉ½¾´Âæ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ì¤Ð¡¢¸ÞÎØÀÚÉä¤Ï¥°¥Ã¤È¶á¤Å¤¯¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎºÇ½ªÄ´À°¤Ç¤â¹¥Ä´¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¶Ê¤ò¤«¤±¤Æ¤ÎÎý½¬¤Ç¤Ï¡¢£³²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¡½¥È¥¦¥ë¡¼¥×¤ÎÏ¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¤òÃåÉ¹¡£¶Ê¤«¤±¸å¤Ë¤Ï¥®¥¢¤ò¾å¤²¡¢£³ËÜ¤Î£³²óÅ¾È¾¤òÃåÉ¹¤µ¤»¤¿¡£¡Ö¤È¤Æ¤â¤¤¤¤Îý½¬¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¡£¸ÞÎØ¤òÁè¤¦ÉñÂæ¤Î½Å°µ¤â¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¡¢Á´¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¤³¤ÎÄ´»Ò¤Î¤Þ¤Þ¡¢µ¤»ý¤Á¤â¾è¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤¿¤é¡×¤ÈÍê¤â¤·¤¤¡£
¡¡¥·¥Ë¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¦¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Î½éÀ©ÇÆ¤Ê¤é¡¢£°£´Ç¯¤Î°ÂÆ£ÈþÉ±°ÊÍè¡¢£²£±Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤Ï¡¢£Ó£Ð¤È¥Õ¥ê¡¼¤Ç£±ËÜ¤º¤ÄÆþ¤ì¤ë¹½À®¤À¡£Ìë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë³êÁö½ç¤ÎÃêÁª²ñ¤Ç¤Ïµ§¤ë¤è¤¦¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Á°¤ÎÈÖ¤ÎÀÄÌÚÍ´Æà¤¬ºÇ½ª£³£°ÈÖ³êÁö¤ò°ú¤Åö¤Æ¤ë¤È¾Ð´é¡£¼«¿È¤Ï£²£´ÈÖ³êÁö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¶ÛÄ¥´¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿Àè¤Ë¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡££±£·ºÐ¤ÏÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Ì´ÉñÂæ¤Ø¤ÎÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¯¡£¡ÊÂçÃ«¡¡æÆÂÀ¡Ë
¡¡¢¡Ãæ°æ°¡Èþ¤Îº£µ¨¡¡¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥í¥ó¥Ð¥ë¥Ç¥£¥¢ÇÕ¤Ç¥·¥Ë¥¢¹ñºÝÂç²ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¹ç·×£²£°£¶¡¥£°£´ÅÀ¤Ç£²°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡££Ç£Ð¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñ¤Ç¤ÏÆüËÜÀª£³¿ÍÌÜ¤Î£Ç£Ð¥Ç¥Ó¥å¡¼£Ö¤ò¾þ¤Ã¤¿¡££Ó£Ð¤ÇµÏ¿¤·¤¿£·£¸¡¥£°£°ÅÀ¤Ïº£µ¨ºÇ¹âÆÀÅÀ¡£¥¹¥±¡¼¥È¥«¥Ê¥À¤Ç¤â£³°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢£¶¿Í¤·¤«½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤£Ç£Ð¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¿Ê½Ð¡£¹ç·×£²£²£°¡¥£¸£¹ÅÀ¤ÇÆüËÜÀªºÇ¹â¤Î£²°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½Áª¹Í¡¡³Æ£³ÏÈ¤ÎÃË½÷¤ÏÁ´ÆüËÜÍ¥¾¡¼Ô¤¬¼«Æ°Åª¤ËÂåÉ½Æþ¤ê¡££²¿ÍÌÜ¤ÏÁ´ÆüËÜ£²¡¢£³°Ì¤ä£Ç£Ð¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÆüËÜÀª¾å°Ì£²¿Í¡ÊÃË»Ò¤Ï¸°»³¤Èº´Æ£¡¢½÷»Ò¤ÏÃæ°æ¤ÈºäËÜ¡Ë¡¢Á´ÆüËÜ½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¹ñºÝ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¡Ê£É£Ó£Õ¡Ë¸øÇ§¤Î¥·¡¼¥º¥óºÇ¹âÆÀÅÀ¤Î¾å°Ì£³¿Í¤«¤éÁª¤Ö¡££³¿ÍÌÜ¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤äÆüËÜ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁÆÈ¼«¤Î¹ñºÝÂç²ñ¥Ý¥¤¥ó¥È¾å°Ì£³¿Í¤Ê¤É¤òÁª¹ÍÂÐ¾Ý¤Ë²Ã¤¨¤ë¡£½÷»Ò¤ÎÅçÅÄ¤ÈÃË»Ò¤ÎÃæÅÄ¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢Àª¤ÏÇ¯ÎðÀ©¸Â¤ÇÂÐ¾Ý³°¡££²ÏÈ¤Î¥Ú¥¢¤Ï»°±º¡¢ÌÚ¸¶ÁÈ¤ÈÄ¹²¬¡¢¿¹¸ýÁÈ¡¢¸ÞÎØÃÄÂÎÍ×°÷£±ÁÈ¤Î¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤ÏµÈÅÄ¡¢¿¹ÅÄÁÈ¤Î¤ß¤¬¸ÞÎØ½Ð¾ì»ñ³Ê¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£