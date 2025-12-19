「クリスマス、どう過ごしたい？」＜回答数37,933票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第388回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「クリスマス、どう過ごしたい？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「クリスマス、どう過ごしたい？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
クリスマス料理 子どもが喜ぶ華やかミートパイ
【材料】（1台分）
冷凍パイシート 2枚
玉ネギ 1/2個
シメジ 1パック
<タネ>
牛ひき肉 200g
パン粉 大さじ 3
卵 1/2個
ケチャップ 大さじ 2
塩コショウ 少々
サラダ油 小さじ 1.5
小麦粉(打ち粉用) 適量
溶き卵 適量
ケチャップ 適量
【下準備】
1、玉ネギはみじん切り、シメジは石づきを切り落とし、小房に分け、1cm幅に切る。
【作り方】
1、フライパンにサラダ油を熱し、玉ネギを入れてよく炒め、シメジも加えて炒め、取り出して冷ましておく。
2、ボウルに＜タネ＞の材料を入れ、粘りがでるまでしっかりこね、玉ネギ、シメジを加え、均一に混ぜ合わせる。
3、1枚のパイシートを型より大きめに敷き込み、余分な生地を落とし、底にフォーク等で穴を所々あけ、(2)を敷き詰める。
4、残りのパイシート1枚は、打ち粉をしながら麺棒で少し延ばし、幅1cmの12本の帯状に切り分ける。
5、帯状に切ったパイシートを編み込むようにのせ、帯に溶き卵をぬり200℃に予熱しておいたオーブンで25分位焼く。
6、焼き上がり、粗熱が取れたら、お好みの大きさにカットし、器に盛り、ケチャップを添える。
【このレシピのポイント・コツ】
ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより、温度や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。
(E・レシピ編集部)
