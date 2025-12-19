Å·³¤Í´´õVSÅí°æ¤«¤ª¤ê¡¢¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡ÙÅÁÀâ¤Î²ó¤òº£ÌëÆÃÊÌ¥ª¥ó¥¨¥¢¡ª
Å·³¤Í´´õ±é¤¸¤ëÃ¡¤¾å¤²¤Î¼èÄ´´±¡¦¿¿ÊÉÍ´õ»Ò¤¬¡¢¼èÄ´¤Ù¤ò¹Ô¤¦ÀìÌç¥Á¡¼¥à¡Ö¶ÛµÞ»ö°ÆÂÐ±þ¼èÄ´ÈÉ¡Ê¥¥ó¥È¥ê¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë¿ô¡¹¤Î¶§°ÈÈ¤È°ì¿Ê°ìÂà¤Î¿´ÍýÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡Ù¡£
Ï¢Â³¥É¥é¥ÞºÇ¸å¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè5¥·¡¼¥º¥ó¤ÏºòÆü18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¡£¥·¥ê¡¼¥º´°·ëÊÔ¡Ø·à¾ìÈÇ¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼ THE FINAL¡×¡Ù¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤èº£·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
ÂÔË¾¤Î·à¾ìÈÇ¸ø³«¤Þ¤Ç1½µ´Ö¡£ËÜÆü12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ï¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ12.26¸ø³«µÇ°¡ª¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡×ÆÃÊÌÊÔ¡Ù¤òÊüÁ÷¡£
Åí°æ¤«¤ª¤ê¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·º£¤Ê¤ª¡ÈÅÁÀâ²ó¡É¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ëÂè4¥·¡¼¥º¥ó¡Ê2021Ç¯¡Ë¤ÎÂè1ÏÃ¡õÂè2ÏÃ¤ò¡¢2»þ´Ö¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÇÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¢¡ÅÁÀâ¤Î¼èÄ´¤Ù·à¤¬¤Õ¤¿¤¿¤Ó
º£Ç¯9·î¤ËÈÖÁÈ¤¬³«ºÅ¤·¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥óÂç´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö½ª¤ï¤ë¤Ë¤ÏÀË¤·¤¹¤®¤ë¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ®¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥º¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¡¢Å·³¤¤é¥¥ó¥È¥ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò´¶·ã¤µ¤»¤¿Åí°æ¡£
ËÜÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤Ï»Ë¾å¤â¤Ã¤È¤âÁÔÀä¤Ê¼èÄ´¤Ù·à¤òÅ¸³«¤·¡¢2021Ç¯¤Ë½éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤ä»ëÄ°¼Ô¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÅÁÀâ²ó¤ÇÅí°æ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢50Ç¯Á°¤Ë¿ÍÌ±¤ÎÏ¢ÂÓ¤òÁÊ¤¨¤¿¡È7Ê¬´Ö¤Î±éÀâ¡É¤¬ÅÁÀâ¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¹õ¤¤½÷¿À¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿³èÆ°²È¡¦ÂçÔ¢Åã»Ò¡£¤½¤Î¸å¤ÏÀøÉú¤·¤Æ¤¤¤¿Åã»Ò¤À¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«50Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Õ¤¿¤¿¤ÓÆ°¤½Ð¤·¡¢¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ò´º¹Ô¡£Í´õ»Ò¤é¥¥ó¥È¥ê¤Î¼èÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤Î¼èÄ´¤Ù¤Ï¤Þ¤µ¤Ë»àÆ®¡£Åí°æ¤ÈÅ·³¤¤Ï½é¶¦±é¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢±óÎ¸¤Ï°ìÀÚ¥Ê¥·¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎÏ¤È´¶¾ð¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¤¡¢º²¤¬¿Ì¤¨¤ëÌ¾¥·¡¼¥ó¤ò¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¡£
Å·³¤¤ÏÅö»þ¡¢»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÅí°æ¤µ¤ó¤Ï¤Û¤«¤Î¿Í¤Ë¤Ï»ý¤ÁÆÀ¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò»ý¤Ã¤¿¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÇÐÍ¥¤µ¤ó¡£¡ÈÅö¤¿¤Ã¤ÆºÕ¤±¤í¡ÉÀº¿À¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¼èÄ´¤Ù¥·¡¼¥ó¤ò»£±Æ¤·¤¿ºÇ¸å¤Î3Æü´Ö¤Ë¤Ï¡¢Åí°æ¤µ¤ó¤«¤éÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¡¢¡Ø»ä¤â¡¢»ä¤â¡ª¡Ù¤È²¡¤·ÊÖ¤¹¡Ä¤½¤ó¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¸ò´¹¤¬¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¹âÍÈ¡£
°ìÊý¡¢Åí°æ¤â¡ÖÅ·³¤¤µ¤ó¤ÏÅí°æ¤«¤ª¤ê»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÇÐÍ¥¤Ç¤¹¡ª ¤¹¤Ã¤«¤ê¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»£±ÆºÇ½ªÆü¤Ë¤Ï¸òºÝ¤ò¿½¤·¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤¿¤Ò¤È¤Ä¿·¤·¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤âÆÍ¤Ã¹þ¤á¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤ë¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤ò»£¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Å·³¤¤Ø¤Î¿®Íê¡¢»£±Æ¤Ç¤Î½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¡ÈÅ·³¤VSÅí°æ¡É¡¢ÅÁÀâ¤Î¼Çµï¹çÀï¤¬º£Ìë¤Õ¤¿¤¿¤ÓÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¶»¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ëÌ¾ºîÃæ¤ÎÌ¾ºî¡¢É¬¸«¤À¡£