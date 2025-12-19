Uruの新曲「傍らにて月夜」が、2026年1月30日に公開となる映画『クスノキの番人』の主題歌に決定した。

『クスノキの番人』は、2020年に書き下ろされた東野圭吾の同名小説が原作の作品。多くのメディア化が行われた東野作品の中で、今回初めてアニメ化されることが決定したファンタジー小説となる。監督は伊藤智彦、脚本は岸本卓、制作はA-1 Picturesが担当。主人公を長編アニメーション映画初主演となる高橋文哉が演じ、天海祐希、齋藤飛鳥、宮世琉弥、大沢たかおらも出演する。

主題歌を務める「傍らにて月夜」は、作詞作曲を清水依与吏（back number）が手掛け、back numberが編曲を手掛けた全面プロデュース曲。back numberが楽曲提供及びプロデュースを担当をするのは2021年のBTS以来、女性アーティストとしては初となる。Uruはデビュー以前にback numberのカバーをYouTube上で発表しており、その動画をきっかけに現在のマネジメントへの所属やメジャーデビューが決定した経緯があり、同楽曲は約10年の時を経て実現した特別なものとなっている。

本情報とあわせて、主題歌の一部が使用された予告映像がアニプレックスのYouTubeチャンネルにて公開された。

また、同楽曲が1月19日に先行配信、1月28日にシングルとしてリリースされることも決定。ジャケット写真も公開されており、主人公 直井玲斗とクスノキが描かれた映画のティザービジュアルを使用したものとなっている。

さらに、配信予約とCD予約もスタート。各ショップの購入特典もあわせて発表されており、Amazonではメガジャケ、アニメイトではポストカード、楽天ブックスでは、アクリルコースター、セブンネットではアクリルチャーム、応援店ではB3ポスターが先着でプレゼントされる。

■Uru コメント

『クスノキの番人』の主題歌を歌わせていただけることになり、以前から拝読していた東野圭吾先生の作品であるということと、それをback numberさんに楽曲提供していただけるという、二つの喜びで胸が弾けました。この作品の主人公である玲斗の生き方や、人としての成長のようなものを自分自身にも投影することで良い刺激をいただくこともでき、依与吏さんが作ってくださった素敵な曲と歌詞に、それをそのまま吹き込もうと思いながら歌わせていただきました。人の感情は文字や言葉では伝えきれない部分がありますが、それをこの作品とこの「傍らにて月夜」を通して改めて受け取った気がします。聴いてくださった方が、心に浮かんだ感情をそっくりそのまま大切にしたいと思えるような歌が歌えていたら良いなと思います。

■清水依与吏（back number） コメント

生きれば生きるほど生きるのが難しくなるのはなんでなんだ？

と文句垂れながらも道を探す背中に、そっと手を添えてくれた『クスノキの番人』という作品に、僕自身が想像しうる最良の形で関わらせていただけて本当に嬉しいです。

back numberからメロディー、言葉、演奏という形で受け取った野暮な願いを、Uruちゃんが深く響かせつつ軽やかに歌い上げてくれたことで、アニメーションとしての『クスノキの番人』に重要な一色を添えられたのではないかな、添えられてたらいいな、と思っています。

■伊藤智彦 監督 コメント

back numberさんの楽曲カバー動画がデビューのきっかけにもなったというUruさんが彼らの楽曲で歌うというプランを聞いた時、『クスノキの番人』のテーマとも被るような気がしました。「多幸感を持って映画館を出て欲しい」と言う話を清水依与吏さんにお伝えしたような覚えがあります。back numberのサウンドにUruさんの歌声が加わることで、非日常感が増し、夜空に浮かぶ月のように映画全体を優しく包み込んでくれるような印象を持ちました。同時に、実家に電話しよっかな…という気持ちにも。自分にとって、そんな曲なのだと思います。

（文=リアルサウンド編集部）