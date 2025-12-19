無実であるのに、犯罪者として扱われる「えん罪」。このえん罪の被害者となった女性が今年1月、岡山市内の高校で特別授業を行いました。

殺人罪に問われて25年もの間、裁判で闘い続けたこの女性。授業を通じて若者たちに何を伝えようとしたのか取材しました。

「警察の留置場で、最初に何をされると思いますか？」

（山田悦子さん）

「逮捕されると警察の留置場に連れて行かれますよね。最初に何されるか、どんなことされると思います？」



（高校生）

「警察に向き合って…質問される？」



（山田悦子さん）

「違うの、まず身体検査。真っ裸にされるわけ。肛門の穴まで。私は肛門の穴は調べられませんでしたけどね。すっぽんぽんになるわけです」

山田さんは「殺人罪」で逮捕された

特別授業は、岡山操山高校通信制が人権教育の一環として行ったもので、生徒20人が参加しました。講師として招かれたのはえん罪事件の被害者・山田悦子さん（73）です。



事件が起きたのは51年前の1974年。兵庫県西宮市の知的障がい児施設「甲山学園」で園児2人が行方不明になり、園内の浄化槽から遺体で発見されました。



行方不明になった日の当直で、激しく取り乱していた当時22歳の保育士の山田さんが殺人罪で逮捕されました（【画像④】は当時の山田さん）。

「虚構のストーリー」の調書が取られていく

一方で、「事件は子どもたちが関わった事故なのではないか」との見方もありました。浄化槽の中から鉄のボルトや歯ブラシなどが出てきて、子どもたちが日頃からマンホールのフタを開けて遊んでいたことが分かったからです。



実際に、後の裁判で別の元園児が「女児を浄化槽に転落させてフタを閉めた」と証言しました。



しかし、警察は記者会見で、職員の内部犯行説を打ち出し、それをマスコミが大々的に報道しました。



（山田悦子さん）

「警察のそういう発表（内部犯行説）に、もう『子どもが関与している』なんていえなくなるわけです。だんだん証拠が、虚構のストーリーの調書が取られていくわけです」



過酷な取り調べで、山田さんは一旦は嘘の自白をしましたが、その後、一貫して無実を主張し不起訴処分となります。



（山田悦子さん）

「（不起訴のあとも）『犯人だ、犯人だ』と行き渡っているのです。すさまじい報道でした。全国津々浦々に私が犯人だと浸透している。『逮捕＝犯人』報道をマスコミがやってしまいますから」

4年後に再逮捕 事件から25年後に無罪確定

逮捕から4年後に、「園児を連れ出したのを見た」という別の園児の目撃証言が決め手となり、山田さんは再逮捕されます。



「子どもたちが関わった可能性がある…」そう話せば疑いは晴れたかもしれません。しかし、保育士という立場が思いとどまらせました。



（山田悦子さん）

「私は、子どもたちの命を守るべき職員だったんです。それが守れなかったんです。2人の子供が、これいうと涙が出ちゃうのですけど、ごめんなさいね。守れなかった責任が私たち職員には問われたわけです」

地裁判決では無罪が言い渡されましたが、5年後の高裁判決では破棄差し戻しとなります。



その後、地裁・高裁であらためて無罪判決が出され、最終的に山田さんの無罪が確定したのは事件発生から25年後でした。【画像⑦に事件発生から無罪確定までの経過を掲載】。



（大阪高裁・1999年の現場リポート）

「元保母の山田悦子さんに、無罪を言い渡いました」



その後、山田さんを待っていたのは、「社会では普通に生きられない」現実でした。



