「まじすげぇ！」森保、柱谷、井原、ラモス…ひさびさ集結した“ドーハ戦士たち”の近影にファンしみじみ！「いい写真だ」「みんな歳とったなぁ」
元日本代表DFで、オフトジャパンの主将を務めた柱谷哲二氏が公式Ｘを更新。「楽しいひととき」と題して、貴重な一枚の集合写真を掲載した。
肩を組んで記念ショットに収まっているのは、1993年の“ドーハの悲劇”でピッチに立った伝説のサムライたちだ。柱谷氏のほか、現日本代表監督である森保一氏、ラモス瑠偉氏、福田正博氏、都並敏史氏、井原正巳氏、勝矢寿延氏、吉田光範氏、さらには当時のハンス・オフト監督率いるチームをコーチとして支えた清雲栄純氏と、錚々たる顔ぶれが一堂に会した。
投稿をチェックしたフォロワーからはさっそくさまざまな声が殺到。「まじすげぇ！」「みんな歳とったなぁ」「うわー！懐かしい！」「いい写真だなぁ」「歴史を作ったレジェンド戦士」「魂は受け継がれています！」「みんないい笑顔」「オフトジャパンを見てサッカーを好きになりました」「ラモスさん細すぎない？」などなど、枚挙に暇がないほどだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】伝説の名手がずらり！ “ドーハ戦士食事会”の貴重な一枚をチェック！
