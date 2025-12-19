J1・名古屋は18日、公式サイトでミハイロ・ペトロヴィッチ氏の監督就任を発表しました。

今季、名古屋はJ1リーグで16位と低迷。11月12日には、2022年からチームを指揮してきた長谷川健太前監督との契約延長を行わないことを発表していました。

そして今回、新監督に選ばれたペトロヴィッチ氏は、プロクラブでの監督歴は30年を超える人物で、Jリーグだけでも2006年に広島の指揮官に就任して以来、浦和、札幌で指揮し、J通算19シーズンで監督を務めました。

また就任発表にあわせて、ペトロヴィッチ新監督もコメント。「長い監督キャリアの中で、一年間の休養期間がありましたが、その間もサッカーへの情熱やモチベーションが下がることは一切ありませんでした。名古屋グランパスは、日本でも屈指の歴史と規模を誇るクラブであり、常に優勝を目標とし、ACLで戦うべきチームだと考えています。その目標を実現するために、魅力ある良いサッカーを追求し、常に勝利を目指して、クラブとともに全力を尽くしていきます」と意気込みをつづっています。