ルーキーの谷原柚希騎手（１８）＝美浦・伊藤圭＝が１８日、園田で行われた「ヤングジョッキーズシリーズ２０２５」のファイナルラウンドに参戦。６Ｒは９番人気ベラジオソノダヒメ（牝４歳）で５着、８Ｒは４番人気サトノグラン（騸１１歳）で３着に入り、計２５ポイントを獲得。ともに人気以上の着順にパートナーを導き、初日を終えた時点で１６人中６位につけた。

ＪＲＡも含めて、関西地区での騎乗はこの日が初めて。ＪＲＡ東日本２位でファイナルラウンド進出を決めて、「チャンスを無駄にしないように頑張ってきます」とキッパリ。地方競馬場でのレースについても「普段、一緒に乗らないジョッキーのお話を聞いたり、地方特有の砂の深さだったりを考えたなかでの競馬は実になると思います」と同世代騎手との交流を深めて、知識を吸収すると意気込んで臨んだ。

１０月１６日、川崎競馬場で初勝利をゲット。ファンの大歓声に迎えられ「めちゃめちゃ、うれしかったです。とにかく人が温かくて」とはじけるような笑顔を見せた。２０日の中京でＹＪＳ最終戦（８＆１０Ｒ）に挑む。現時点での１位・横山琉とは１７ポイント差。ＪＲＡでの初勝利を挙げて、一気に上位進出を目指す。（デイリースポーツ・野里美央）