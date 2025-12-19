Uru、back number提供楽曲「傍らにて月夜」が映画『クスノキの番人』主題歌に決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

back number楽曲提供によるUruの新曲「傍らにて月夜」が、映画『クスノキの番人』（2026年1月30日公開）の主題歌に決定。1月19日に先行配信、1月28日にシングルとしてリリースされることが発表となった。

■映画『クスノキの番人』の原作は東野圭吾

『クスノキの番人』は、2020年に書き下ろされ、累計100万部を突破した東野圭吾のファンタジー小説『クスノキの番人』（実業之日本社文庫刊）が原作。多くのメディア化が行われた東野圭吾作品の中で、今回初めてアニメ化されることが決定してる。

不尽な解雇により職を失った青年・直井玲斗が、“その木に祈れば願いが叶う”と伝えられるミステリアスなクスノキの番人となる物語で、やがてその謎は、玲斗の人生をも巻き込みながら、彼を思いもよらぬ真実へと導いていく。

主人公・直井玲斗を長編アニメーション映画初主演となる高橋文哉、そして物語のカギを握る玲斗の伯母・柳澤千舟を天海祐希が演じ、齋藤飛鳥、宮世琉弥、大沢たかおら実力派キャストや声優陣が勢揃いすることでも大きな話題を呼んでいる。

■Uru×back number、約10年の時を経て実現

「傍らにて月夜」は、作詞・作曲を清水依与吏が手掛け、back numberが編曲を手掛けた全面プロデュース曲。back numberが楽曲提供およびプロデュースを担当をするのは、2021年のBTS以来、女性アーティストとしては初となる。

Uruはデビュー以前にback numberのカバーをYouTube上で発表。その動画をきっかけに現在のマネジメントへの所属やメジャーデビューが決定した経緯があり、今回の楽曲は約10年の時を経て実現した特別なものとなっている。

また、主題歌の一部が使用された予告映像も公開。本映像では、運任せで孤独に生きていた主人公・玲斗が、伯母・千舟と出会い、“クスノキの番人”の仕事と出会う人々を通して成長していく様子、そして玲斗に“クスノキの番人”を命じた、本作のカギを握る伯母・千舟の“秘密”が垣間見える。

千舟が玲斗に“クスノキの番人”を命じた本当の理由、“番人”となった玲斗が仕事を通じて見つけたものとは？ 映画の公開と楽曲のリリースが待ち遠しくなる本予告映像が完成した。

さらに、Uruの新アーティスト写真（メイン写真）、楽曲の配信ジャケット、CDジャケットのアートワークも公開。玲斗とクスノキが印象的な映画のティザービジュアルを使用したものとなっている。

配信予約とCD予約もスタート。また、各ショップの購入特典も発表されており、Amazonではメガジャケ、アニメイトではポストカード、楽天ブックスではアクリルコースター、セブンネットではアクリルチャーム、応援店ではB3ポスターが先着でプレゼントされることが決定した。

■Uru、清水依与吏、伊藤智彦監督 コメント

2026.01.19 ON SALE

DIGITAL SINGLE「傍らにて月夜」

2026.01.28 ON SALE

SINGLE「傍らにて月夜」

