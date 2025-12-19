King & Prince永瀬廉×原菜乃華共演CMをback numberの楽曲が彩る！「今回も起用されていて嬉しかった」（永瀬）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

King & Princeの永瀬廉と原菜乃華が共演する、ユニバーサル ミュージック「#プレイリスト聴こうよ」キャンペーン第4弾CM『令和の「恋の運命」篇』が、12月19日から全国で放映開始。CM映像とインタビューが公開された。

■インタビュー＆メイキング映像も公開

ユニバーサル ミュージックでは、この冬、平成レトロをテーマに、音楽の力で全国の人々に元気を届けるために「#プレイリスト聴こうよ」キャンペーンを実施。永瀬廉、原菜乃華が選んだ楽曲のプレイリストや、ユニバーサル ミュージックの様々な冬曲を集めたプレイリストを各種音楽配信サービスで公開している。

また、第4弾の放映開始に伴い、CM撮影のインタビュー映像とメイキング映像がキャンペーンサイト上で公開となった。

■CMストーリー『令和の「恋の運命」篇』

イルミネーションの街。永瀬廉は音楽を聴きながら歩き、同じく原菜乃華も奇しくも同じ音楽を聴いていた。原は夢を現実にし、デザイン資料を抱えてすれ違う。互いに気づかぬまま、別々の未来を歩いている。同じ曲をイヤホンで聴きながら。過去を悔やまず、今を生きるふたり。透明な映像と静かなBGMが、時間を越えた“心の繋がり”をそっと照らすように。

■永瀬廉、原菜乃華 インタビュー

■メインビジュアル電車内広告展開中

「#プレイリスト聴こうよ」キャンペーンのメインビジュアルを起用した電車内広告が、東京都内近郊の鉄道路線に掲出中。JR山手線では、12月15日から先行掲出し、12月21日まで掲出される。JR埼京線、りんかい線、湘南新宿ライン、上野東京ラインでも、12月22日から12月28日まで掲出される予定だ。

その他の路線での掲出情報は、後日SNSで発表予定。

