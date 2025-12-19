　19日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比120円高の4万9270円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万9001.5円に対しては268.50円高。出来高は9060枚だった。

　TOPIX先物期近は3366.5ポイントと前日比2ポイント高、TOPIX現物終値比9.61ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49270　　　　　+120　　　　9060
日経225mini 　　　　　　 49290　　　　　+140　　　191361
TOPIX先物 　　　　　　　3366.5　　　　　　+2　　　 10733
JPX日経400先物　　　　　 30395　　　　　 +60　　　　1137
グロース指数先物　　　　　 636　　　　　　+2　　　　 653
東証REIT指数先物　　売買不成立

