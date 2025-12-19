日経225先物：19日夜間取引終値＝120円高、4万9270円
19日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比120円高の4万9270円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万9001.5円に対しては268.50円高。出来高は9060枚だった。
TOPIX先物期近は3366.5ポイントと前日比2ポイント高、TOPIX現物終値比9.61ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49270 +120 9060
日経225mini 49290 +140 191361
TOPIX先物 3366.5 +2 10733
JPX日経400先物 30395 +60 1137
グロース指数先物 636 +2 653
東証REIT指数先物 売買不成立
