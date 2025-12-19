走れる、映える。ユニセックスモデルの頼れるアイテム【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
スポーティにも、上品にも仕上げる。スエード×メッシュが魅せる足元。【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
ニューバランスのスニーカーは、洗練されたファッションアイテムとして再提案されたユニセックスモデルのアイテムだ。
曲線を活かした流麗なアッパーデザインに、ABZORB搭載のミッドソールが快適な履き心地をもたらす。スエードレザーとメッシュのコンビネーションがスポーティな装いに高級感を添え、Y2Kファッションの足元をスタイリッシュに彩る。
アッパーには天然皮革と合成繊維を使用し、ソールはグリップ性に優れたゴム底仕様。
日常使いからトレンドスタイルまで幅広く対応する、人気の定番モデルとなっている。
