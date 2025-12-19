「有馬記念・Ｇ１」（２８日、中山）

春秋グランプリ連覇を目指すメイショウタバルが１８日、力強い走りを披露した。栗東ＣＷでの１週前追い切りで併せ馬を行い、パートナーに２馬身先着。時計は６Ｆ７９秒８−３６秒５−１１秒４をマークし、見届けた石橋師も「いい追い切り」と納得の内容だった。ファン投票４位で臨む大一番。天皇賞・秋６着からの巻き返しに向け、準備は着々と整っている。

重いチップを力強く蹴り上げた。春秋グランプリ制覇を狙うメイショウタバルは栗東ＣＷで併せ馬。スマートサニー（５歳オープン）を大きく前に見てスタートを切ると、抑えを利かせながら僚馬の後ろへ。直線で内に入れて追いだされてからはグイッとハミを取り、一気にピッチを上げて最後は２馬身差をつけた。

先週に続いての併せ馬。６Ｆ７９秒８−３６秒５−１１秒４と攻め込んだ。石橋師は「負荷をかけたかった。予定通り、いい追い切り」と力強くうなずく。普段からケイコをつける上籠助手の感触も上々。前日の雨の影響で馬場が重かっただけに「本来ならもっと時計は出ていた」としつつ、「状態は宝塚記念と同じぐらい」と自信を見せる。

天皇賞・秋は結果こそ６着と振るわなかったが、大きな収穫も得た。「以前より抑えが利いて、ゆったりとしたペースで行けた。距離を延ばす上でプラスに働く」とトレーナーは分析。苦手としている瞬発力勝負で、自身も上がり３Ｆ３３秒１の脚で食らいついたのも成長の証しだ。「中山に変わるのは、なおいい」。距離延長＆タフさを求められる舞台ならパフォーマンスはさらに上がる。

昨年は出走すらかなわなかったその夢舞台。今年はＧ１馬としてファン投票４位の栄誉とともに挑む。「成長はしてくれている。最近は乗り手が楽に乗っているように見せることもあるんだけど、それでもまだ苦労しているように見せることもある。だけど、それがこの馬の魅力でもある」と石橋師。父ゴールドシップの面影も重なる個性派が、その父と同じ春秋グランプリ制覇の偉業へ−。準備は整いつつある。