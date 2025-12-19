日本ハムの今川優馬外野手（28）と、矢沢宏太投手（25）が18日、北広島市内でトークショーに参加した。今オフにヤクルトを戦力外となった西川遥輝外野手（33）の5年ぶり古巣復帰が決定。今川は「シーズン通しての戦い方とかを聞きたい」と語り、外野手として今季活躍した矢沢は「僕は盗塁の技術を学びたい」とベテランの加入を歓迎した。

ただ、2人にとって外野のライバルに変わりはない。今季中堅は五十幡がチーム最多の65試合に先発出場するも、チーム方針もあって最後まで固定されなかった。今川は「勝負は今から始まっています」とライバル心をのぞかせ、矢沢も「中堅に定着する選手が自分でありたい。負けないように」と、中堅獲りへ闘志を燃やした。

今川は2年連続の米国武者修行でレベルアップを図る。年明けに米セントルイスでの自主トレが決定。今年1月にはヤンキースのジャッジの打撃コーチから指導を受け、劇的に進化し「今年は行ったおかげで終盤のホームランとか、ファームで安定して打ち続けられた。継続というよりも進化するためにやりたい」と力を込める。

また、矢沢はウエートトレーニングに励む。チームのトレーナーにウエートメニューを作成してもらい、既に「シーズン中は無理だろうな」というハードなトレーニングを積んでいるという。「今体重は72キロ。2キロ増やしたい。ボリューミーな体になりたい」。西川加入がカンフル剤となり、チーム内競争が増している。（清藤 駿太）