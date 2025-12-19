ソフトバンクは18日、小久保裕紀監督（54）と新たに2028年までの3年契約を結んだと発表した。来季が3年契約の最終年だったが、球団は就任1年目からリーグ連覇を果たし、今季5年ぶりに日本一を奪回した手腕を高く評価。三笠杉彦ゼネラルマネジャー（GM）は卓越したコーディネート力を評価のポイントとして挙げた。来季のリーグ3連覇のみならず、4連覇、5連覇へ。黄金期の到来を期待され、長期政権を託された。

小久保監督が来季への船出を前に新たな使命を託された。就任時に結んだ契約の最終年だった26年から28年までの3年契約を新たに締結。指揮官は球団広報を通じて「引き続き、王イズムの継承、最先端技術を取り入れた指導のもと、強いチームをつくってまいります」と力強いコメントを発表した。

みずほペイペイドームで取材に応じた三笠杉彦GMは「しっかりとご自身の仕事を意識し、連携をしてくれている。コーディネーター制を敷いていますが、いろいろなチーム強化にまつわるコーディネート力が凄く高い」と長期政権を託すにあたり評価した点を説明。「中期的な視点で、2年連続日本一、リーグ3連覇へ集中してほしい」と期待を寄せた。

小久保監督は13〜17年に日本代表の監督を務め、21年にヘッドコーチとして球団に復帰した。22年から2年間の2軍監督を経て、24に監督に就任。新人監督では球団史上最多となる91勝を挙げ、独走での4年ぶりのリーグ優勝を果たした。今季は主力選手に故障が相次ぎ、開幕直後は最下位に低迷した時期もあったが、コーチと意見交換会を開催するなどし、マネジメント能力を発揮した。交流戦優勝などV字回復でリーグ2連覇を成し遂げると、5年ぶりに日本一を奪回。「正力松太郎賞」を初受賞した。

来季リーグ3連覇を達成すれば、球団では1951〜53年、64〜66年にいずれも鶴岡一人監督（51〜53年は山本姓）が成し遂げて以来の偉業で、福岡移転後では初となる。また新人監督からの3連覇となれば86〜88年の西武・森祇晶監督、2021〜23年のオリックス・中嶋聡監督以来3人目の快挙だ。既に名将と呼ぶにふさわしい監督としての実績を残しているが、さらに権威は高まる。

リーグ3連覇、2年連続の日本一を託された小久保監督は「同じことをしていても勝てない。テーマは“一度壊す”」とし、チーム改革を進めている。黄金期の到来へ、その手腕にかかる期待は大きい。 （井上 満夫）

≪川瀬「常勝軍団の戦力になる」≫

小久保監督の契約が延長されたことを受け、みずほペイペイドームを訪れていた川瀬は「長期政権となりますね。常勝軍団の戦力になれるように僕も頑張っていきたいです」と話した。指揮官の2軍監督時代から指導を受けている育成出身の川村は「もう、やるしかないです。アピールするしかない立場なんで」と燃えていた。