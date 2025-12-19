Ä®ÅÄ¥æ¡¼¥¹¡¦Ãæ»³´ÆÆÄ¡¢¥×¥ê¥ó¥ê¡¼¥°»²ÆþÀï¤Ø¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò100¡ó½Ð¤¹¡×¡¡¥¯¥é¥Ö°ì´Ý¡È¶¯ÎÏ±ç·³¡É¤â
¡¡FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ç°éÀ®²¼ÉôÁÈ¿¥¤Î¥æ¡¼¥¹¡ÊU¡½18¡Ë¥Á¡¼¥à¤¬¡¢¹â¹»Ç¯Âå2ÈÖÌÜ¤Î¾å°Ì¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤È¤Ê¤ë¥×¥ê¥ó¥¹¥ê¡¼¥°½é¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢20Æü¤«¤éÆ±¥ê¡¼¥°2Éô¤Î»²ÆþÀï¤ËÎ×¤à¡£Âç°ìÈÖ¤òÁ°¤ËÃæ»³µ®É×´ÆÆÄ¡Ê51¡Ë¤¬18Æü¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö¥¼¥ë¥Ó¥¢¡Ê¥æ¡¼¥¹¡Ë½é¤Î»²ÆþÀï¡£¤â¤Á¤í¤ó¶ÛÄ¥´¶¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤µ¤º¾º³Ê¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥×¥ê¥ó¥¹¥ê¡¼¥°2Éô»²ÆþÀï¤ÏÉáÃÊ¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÀ©¤Î°ìÈ¯¾¡Éé¤À¡£¤Þ¤º¤Ï20Æü¤Ë1²óÀï¡¦ÄëµþÂè»°¹â¡Ê»³ÍüÂåÉ½¡ËÀï¡Ê13»þ30Ê¬¡¢¼¯Åè»Ô¥ÈÅÁ¤Î¶¿±¿Æ°¸ø±à¡Ë¤ËÄ©¤à¡£Ãæ»³´ÆÆÄ¤ÏÁê¼ê¤ò¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¡£¥´¡¼¥ë¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¹¶·â¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Ä¤Ä¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼Á¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¿¡£¤É¤³¤¬Áê¼ê¤Ç¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤¹Êý¸þÀ¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¦¡£
¡¡½¢Ç¤4Ç¯ÌÜ¤Î»Ø´ø´±¤Ï¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ý¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¹¶¼é¤Ç»Å³Ý¤±¤ëÀÑ¶ËÀ¤ò¥Á¡¼¥àÊý¿Ë¤È¤·¤Æ»ØÆ³¡£ÀïÎÏº¹¤¬ÙÉ¹³¡Ê¤¤Ã¤³¤¦¡Ë¤¹¤ëT1¥ê¡¼¥°¤Çº£µ¨Í¥¾¡¤·¡¢»²ÆþÀï¤òÀï¤¦¸¢Íø¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£·Ç¤²¤Æ¤¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤¤¡×¡Ö¸¤¤¡×¡Ö¥¿¥Õ¡×¡£Áª¼ê¤Ø¼çÂÎÀ¤òµá¤á¡¢¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤Ç¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤¹ç¤ï¤»¤ÆÀ®Ä¹¤òÂ¥¤·¤Ê¤¬¤é¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¹Í¤¨¤ÆÌäÂê¤òÈ¯¸«¤·¡¢²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾ï¤ËÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ100¡ó½Ð¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡×¤È¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÈ¯¾¡Éé¤Ç´Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬»î¹ç¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÀèÀ©ÅÀ¤Ï½ÅÍ×¡£¹¶·â¿Ø¤Ïº£µ¨T1¥ê¡¼¥°¤Ç¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×13ÆÀÅÀ¤ÎFWÎÓ²ÆÀ¸¡Ê3Ç¯¡Ë¡¢Æ±2°Ì¤Ç10ÆÀÅÀ¤ÎFW¸¶Ý¯ÂÀ¡Ê2Ç¯¡Ë¡¢Æ±3°Ì¤Ç8ÆÀÅÀ¤ÎFWÀ¾Àî¿ð´õ¡Ê3Ç¯¡Ë¤òÍÊ¤¹¤ë¡£»Ø´ø´±¤â¡ÖÆÀÅÀ¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼«¿®¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂç¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê·è¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¶¯ÎÏ¤Ê±ç·³¤â¸å²¡¤·¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Î¼èºà¤ËÆ±ÀÊ¤·¤¿²¬ÅÄÉÒÏº¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ã´Åö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÄëµþÂè»°¹âÀï¤Ë¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤â¶î¤±¤Ä¤±¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤¬¥¢¥¦¥§¡¼±óÀ¬»þ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥¹¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£¤Þ¤µ¤Ë¥¯¥é¥Ö°ì´Ý¤À¡£Ãæ»³´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²æ¡¹¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤Ï¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¤¤¿¤¤¤È¤È¤â¤ËÀÕÇ¤¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£ÄëµþÂè»°¹âÀï¤Ë¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¡¢22Æü¤Î·è¾¡¤Ç¾ïÈØ¹â¹»¡Ê·²ÇÏÂåÉ½¡Ë¤ÈÀ®ÆÁ¿¼Ã«¹â¹»¡Êºë¶ÌÂåÉ½¡Ë¤Î¾¡¼Ô¤È·ãÆÍ¡£¾º³ÊÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¡¢ÍË¾³ô¤¿¤Á¤¬¥¯¥é¥Ö¤Î¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤òÃÛ¤¯¡£
¡¡¡þÃæ»³¡¡µ®É×¡Ê¤Ê¤«¤ä¤Þ¡¦¤¿¤«¤ª¡Ë¡¡1974Ç¯¡Ê¾¼49¡Ë7·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢»³Íü¸©À¸¤Þ¤ì¤Î51ºÐ¡£¸½Ìò»þÂå¤ÏÇ£ºê¹â¤òÂ´¶È¸å¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¡ÊJFL¡Ë¤ä¥Ö¥ì¥¤¥º·§ËÜ¡¢¥¢¥ë¥¨¥Ã¥È·§ËÜ¡ÊJFL¡Ë¤Ç¥×¥ì¡¼¡£07Ç¯¤«¤é»ØÆ³¼Ô¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¥æ¡¼¥¹´ÆÆÄ¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ22Ç¯¤«¤éÄ®ÅÄ¥æ¡¼¥¹´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£