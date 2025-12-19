スリーピースバンドback numberが書き下ろした、シンガー・ソングライターUruの新曲「傍らにて月夜」が、映画「クスノキの番人」（26年1月30日公開）の主題歌に決定した。作詞・作曲をボーカルの清水依与吏（41）が手がけ、back numberが編曲を手がけた全面プロデュース曲。back numberが女性アーティストに楽曲提供し、プロデュースを担当をするのは今回が初めて。同19日に先行配信、28日にシングルとしてリリースされる。

楽曲に関して、Uruは「以前から拝読していた（原作の）東野圭吾先生の作品であるということと、それをback numberさんに楽曲提供していただけるという、2つの喜びで胸が弾けました」と縁を喜んだ。「人の感情は文字や言葉では伝えきれない部分がありますが、それをこの作品とこの『傍らにて月夜』を通して改めて受け取った気がします」とコメントした。

清水は「back numberからメロディー、言葉、演奏という形で受け取ったやぼな願いを、UrUちゃんが深く響かせつつ軽やかに歌い上げてくれたことで、アニメーションとしての『クスノキの番人』に重要な一色を添えられたのではないかな、添えられてたらいいな、と思っています」と願い込めた。

「クスノキの番人」は、累計100万部を突破した東野圭吾の小説「クスノキの番人」（実業之日本社文庫刊）が原作。東野作品の中では初のアニメ化作品。俳優の高橋文哉（24）天海祐希（58）大沢たかお（57）らが声優として出演している。