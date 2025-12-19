橋本環奈（26）が主演のフジテレビ系連続ドラマ「ヤンドク！」（来年1月12日放送開始、毎週月曜午後9時）のポスタービジュアルが19日、解禁された。また、俳優馬場徹（37）とお笑いコンビ納言の薄幸（32）が出演することも分かった。

同作はオリジナルストーリーで、高校を退学した元“ヤンキー娘”田上湖音波（橋本）が親友の事故死をきっかけに、猛勉強を経て脳神経外科医となり、患者に真摯（しんし）に寄り添いながら医療現場を改革していく痛快医療エンターテインメント作品。持ち前の義理人情であらゆる理不尽に真っ向からぶつかる姿を描く。

ポスタービジュアルには、主演の橋本のほかに、向井理、宮世琉弥、吉田鋼太郎ら主要キャラクターたちが大集合。“元ヤン”でありながら現在はドクターとして人々を救う湖音波の設定を生かし、“メンチを切る”ような目で斜に構え、見る者を鋭く見つめることで、こわもて感と医師としての強い思いを同時に表現したデザインとなった。

また、出演が発表された馬場は、ルールに厳しく、規則違反は絶対に見逃さない看護師長、高野ひかり役を演じる。厳格な役柄に「“歩くルールブック”と呼ばれるほど、規律や決まり事に厳しい」としつつ「一方で、患者さん一人一人をとても大切に思っていて、厳しさの中にも温かさを持ったハートフルな人柄だと感じています」とコメントした。

薄幸はベテラン看護師の松本佳世役。台本を読んで「小説を読んでいるかの様な、はたまた謎解きゲームをやっているかの様な、そんな感動を覚えました」と印象を話し、「医療ドラマとしてはもちろん、人間模様なんかも楽しんでもらえたらうれしいです」とアピールした。