永野芽郁、不倫が“親友女優”に流れ弾…「クリスマスは毎年一緒」公言に降ってわいた「アリバイ工作疑惑」【2025年の“炎上事件簿”】

2025年も、多くの“事件”が物議を醸す年となった。本誌が掲載した記事のなかで、とくに反響が大きかった記事の数々を、“炎上事件簿”という形で振り返る。（4月24日配信記事を再掲。記事は原文ママ）

4月23日に「週刊文春電子版」が、永野芽郁と田中圭の「不倫疑惑」を写真付きで報じた。しかも同誌によれば、永野は日曜劇場『キャスター』（TBS系）で現在共演中の韓国人俳優、キム・ムジュンとも交際中だという。前代未聞の“二股不倫”が、物議をかもしている。

「永野さんと田中さんの公式的な出会いは、永野さんが主演して2021年に公開された映画『そして、バトンは渡された』での初共演です。血縁のない親子の父を田中さんが、娘を永野さんが演じました。

永野さんはこの作品などの演技が評価され、同年度の『第64回ブルーリボン賞・主演女優賞』を受賞しています。田中さんはその受賞を、我が事のように喜んでいた記憶があります」（芸能担当記者）

永野は受賞後の東京スポーツのインタビュー（2022年2月24日掲載）で「もしかしたら、1年後に結婚してるかもしれない。お相手が見つかるといいですね。（結婚は）早くしたいというのもないし、一生したくないというのもなく、いい方といいタイミングでお会いできれば。お祝いしてください、結婚したら！」と意味深な発言をしていたが……。

「清純で天真爛漫なイメージが好感されて、2024年のCM起用社数は10社以上。ふたりの所属事務所はともに不倫疑惑を否定していますが、しばらくは騒動が続くものと思われます。

永野さんはレギュラー出演するラジオ番組で『2025年、ありがたいことにとっても忙しくなるだろうなと思う1年なんですね』と語っていましたが、先行きはかなり怪しくなりました」（前出・芸能担当記者）

その永野のトラブルの余波は、現在CMやドラマ、映画に引っ張りだこの“若手女優”に思わぬ形で及んでいるようだ。NHK連続テレビ小説『あんぱん』で主人公を好演している今田美桜だ。

「永野さんと今田さんは、お互い多忙のなか、月に2回は会うという親友同士です。

2024年11月にNHKの『あさイチ』に永野さんが出演した際、今田さんがVTR出演しました。そこで今田さんが『7年くらいクリスマスイブを一緒に過ごしています』と打ち明けたのです。

これに永野さんも、『マネジャーさんたちもどうせ一緒に過ごすだろうと予定を空けてくれています』と返していました。ふたりはそれぞれ、自身のInstagramにクリスマスの写真をアップしていますし、仲の良さが伺えます」（プロダクション関係者）

ところがこのほのぼのエピソードが、「今田美桜が永野芽郁のアリバイ工作に使われているのでは」とSNSを賑わせているのだ。

Xにはこんな憶測が並んでいた。

《クリスマス一緒に過ごすアピールはやはり相互アリバイか…（みおちゃん流れ弾）》

《彼氏いませんアピールがすごかったことに納得 不倫だとイベント事はね》

《毎年クリスマスは今田美桜と永野芽郁は二人っきりで過ごすってテレビで前に言ってたけど、去年はそれがなくなったのか》

一方で、《永野芽郁と仲良くしてて毎年クリスマスを過ごしていた今田美桜ちゃんの方が何百倍も心配です》と今田を気遣うポストも寄せられていた。15歳差の不倫疑惑は、各方面に波紋を広げている。