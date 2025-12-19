2025年も、多くの“事件”が物議を醸す年となった。本誌が掲載した記事のなかで、とくに反響が大きかった記事の数々を、“炎上事件簿”という形で振り返る。（4月24日配信記事を再掲。記事は原文ママ）

4月23日、「週刊文春 電子版」は女優の永野芽郁が、俳優の田中圭と不倫関係にあり、韓国人俳優のキム・ムジュンとも交際しているという“二股愛”を報じた。

同日に配信されたなかには《永野芽郁＆田中圭「二股不倫」カメラマンが明かすツーショットの裏側》といった「文春」が撮影した2人の写真について、クローズアップした記事もある。

ただ、それとは別の“親密写真”が世間を騒がせている。芸能記者がこう話す。

「文春のスクープの記事では、2024年10月に2人がハロウィンを楽しみ、体を密着させるプライベート写真が掲載されていますが、それがSNSで引用され、盛んな議論がなされています。田中さんが着ていた“仮装服”を特定するといった動きもありますね」（芸能記者）

今回のスキャンダルに対して、永野の事務所は「スポニチ」などの取材に対して「交際等の事実はございません」と、不倫関係を否定。田中やキムの事務所も、交際を否定している。

現在出演中のTBS系日曜劇場『キャスター』や、5月16日公開予定の映画『かくかくしかじか』といった、永野の仕事にも影響はないと見られている。

しかし、露見した“イチャイチャ”ぶりについては、嫌悪感がやまない。

Xでも《不倫て未だに信じられんねんけど田中圭との親密な写真見たらもうね》《不倫してないとしても既婚者とプライベートであんな写真撮ってる人間普通に無理すぎる》と、既婚者と親しげにしていた永野への批判が殺到している状況だ。

かなりインパクトを残した「プライベート写真」だが、芸能ジャーナリストはこう指摘する。

「今回の写真は、永野さんが撮影したと思しきものが“流出”した形です。そうなると、疑問に残るのはどういった経路でこの写真が『文春』の手に渡ったのかということです。

インターネット上では、田中さんが『文春』の取材を受けた際、同誌がかなり詳細な情報を把握していたことに、非常にうろたえた様子を見せたことについても多く言及されています。そういった反応をしてもおかしくないくらい、流出経路には“謎”が残る状況です。

いちばん考えられるのは、永野さんが、田中さんとは別の親しい知人に2人の様子を共有しており、その知人がリークしたという形でしょう。実際に、先日も『モーニング娘。’25』の北川莉央さんが、知人とやり取りしていたSNSの内容をリークされ、謝罪するなど、たびたびそういったできごとは起きています」

Xでも、この“謎”について《田中圭と永野芽郁しかり、流出するはずのないツーショット写真が流出してるの怖い》《写真の流出経路がいまだに想像つかない》と指摘する声が多い。

効果が絶大すぎた「危険な写真」は、どこから来たのかーー。