大手ホワイト企業の中途採用は「捨て駒」？　過労で救急搬送、異動先も決まらず……絶望する投稿者に反響

「大手有名企業」「ホワイト企業」への転職は成功ルートに見えるが、現実は甘くないのかもしれない。ガールズちゃんねるに12月中旬、あまりに過酷な状況に置かれた人からの悲痛な投稿でトピックが立った。

トピ主は、中途採用で入社した女性。「ホワイト有名企業」にもかかわらず、一番ブラックな部署に配属されたという。

「長時間残業（80時間超えると改竄して申請）も続き、倒れてしまい、上司に訴えてもかえって怒鳴り返されるなどの状況で結局、人事に相談して異動はさせてもらえることにはきまりました。しかしなかなか異動先が決まりません」

年末年始を前に「気が重い」と絶望の淵に立たされている。（文：篠原みつき）

過労で救急搬送された末の絶望

トピ主の追加コメントによると、前任者2人が連続で退職しており、うち1人は「死亡退職」だったというから衝撃だ。自身も特定のスキルを持つ即戦力として、イチからプロジェクトを任され、一人で完遂した直後に力尽きた。

「（前略）救急搬送されました。少しだけ入院もしましたが診断は過労でした」

さらに、学閥を背景に持つ権力者の上司からはパワハラを受け、人事も指導できない状態。異動を申し出ても、人事は「内部通報しないこと」を条件にした上、「自分だったら転職先を探す」と突き放す始末だ。トピ主は「人事が本気で探しておらず、自主退職を待っているのでは」と疑念を深めている。

「用済みとなった中途採用は冷遇される」？

この訴えに対し、トピック内のコメントは厳しい現実を指摘する声が相次いだ。「他の部署が受け入れ拒否してるんだよ」といった意見のほか、中途採用の構造的な問題を指摘する人も多い。

「とても気の毒だけど、中高年転職では聞いたことある話。（中略）ノウハウ教育して社内で定着した後に、用済みとなった中途採用は冷遇される」「新卒ホワイトと中途採用で部署がハッキリ分かれてるとか？ 訳ありとかキツイところは中途採用や派遣メインで回す感じ」

これをトピ主は肯定し、会社が完全に「プロパー（生え抜き）至上主義」であることを嘆いている。さらに「会社が欲しかったのは私という人材ではなく、他社情報（ノウハウ）だった」「特定の分野での知識をそのまま抜かれて、現職で使い捨てられる」と、自身の置かれた状況を整理し、絶望していた。

どんなに大手で「ホワイト企業」を掲げる会社であっても、内部には深い闇が潜んでいることがある。特に中途採用者は、“使い捨て”のリスクと隣り合わせなのかもしれない。

コメント欄には「今すぐ逃げなさい」「まずはそこから抜け出す」と必死の呼びかけが続いた。心身ともに限界を迎えている今、まずは休養を取り、自分を守ることが最優先ではないだろうか。

