¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Ç¡¢ÌÀÂç¤ÎºÇÂ®£±£µ£µ¥¥í±¦ÏÓ¡¦ÂçÀî»ü±Ñ¡Ê¤¸¤§¤¤¡ËÅê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤¬£±£¸Æü¡¢°ñ¾ë¡¦ÅÚ±º»ÔÆâ¤ÎÊì¹»¡¦¾ïÁí³Ø±¡¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿³®Àû´¿·Þ²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡££¸£·Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È³°¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¤·¤¿ÅçÅÄÄ¾Ìé´ÆÆÄ¡Ê£µ£µ¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡²¸»Õ¤Ï¥×¥í¤Ç¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂçÀî¤ÏÆ±¤¸µåÃÄ¤Ø¤ÎÆþÃÄ¤Ë¡Ö±ï¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¸À¤Ã¤¿¡£ÅçÅÄ´ÆÆÄ¤Ï²£ÉÍ°ÜÀÒ¸å¤Î£¹£·Ç¯¡¢ºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡ÖÅçÅÄ¤µ¤ó¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£ºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®¾Þ¤Ê¤É¼è¤ì¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏÁ´Éô¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡È»Õ¾¢Ä¶¤¨¡É¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ÅçÅÄ´ÆÆÄ¤â¤Þ¤ÊÄï»Ò¤Î¥×¥íÆþ¤ê¤Ë¡Ö£±°Ì¤Ã¤Æ¤¹¤²¤¨¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È´¶ÌµÎÌ¡£¡Ö¤³¤³¤«¤é¤Ï¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤À¤³¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»ü±Ñ¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¡£¤â¤Ã¤ÈÀ©µåÎÏ¤òËá¤±¤Ð¡¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤â¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤â¤Ç¤¤ë¡£µå¶Ú¤¬¹â¤á¤ËÍè¤Ê¤¯¤Æ¡¢Äã¤¤¤È¤³¤í¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ä¹½ê¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤«¤é¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤µ¤ì¡Ö¡Ø¥Ü¥¹¡Ù¤È¤À¤±Ï¢Íí¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¹äÏÓ¡£¼«¤é¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤¿½é¿´¡£¤¤¤¶¡¢ËÌ¤ÎÂçÃÏ¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¡£¡Ê²ÃÆ£¡¡¹°»Î¡Ë