第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）で１９９６年以来３０年ぶり、史上最多１５度目の総合優勝を目指す中大が１８日、東京・多摩キャンパス内で会見した。箱根制覇へ仲間を鼓舞するのが主将の吉居駿恭（しゅんすけ、４年）だ。昨年１１月の全日本大学駅伝１２位の大敗を受けて、今季のキャプテンに立候補。チームを束ねて心身ともに成長を遂げ、ラストイヤーに燃えるチームの大黒柱は出走区間への明言は避けたが、兄・大和（トヨタ自動車）も果たせなかった悲願へと中大を導くことを力強く宣言した。

最終学年を迎えた吉居の表情はより一層、引き締まっていた。箱根は２年時に７区、３年時に１区で区間賞を獲得。３年連続の快挙も懸かるが「与えられた区間で区間賞、先頭でタスキを渡すために頑張っていきたい」と語気を強めた。前回は１区で序盤から果敢に飛び出し、２位に１分３２秒の大差をつけ、５区の前半まで中大が首位を快走する原動力となった。今回は「走りたい区間は特にない」と出走区間への言及は避けたが「絶対に優勝したい」と３０年ぶりの王座奪還へ、熱く意気込んだ。

まさかの屈辱が大きな転機になった。昨年１１月の全日本は、優勝候補の一角とされていたが１２位と低迷。吉居も７区１４位に沈み「応援してくれる人に恩返ししたいと思った。ここで軌道修正しなければ」と雪辱を胸に、今季の主将に立候補。「あまり人前に出て引っ張るタイプではない」と藤原正和監督（４４）は驚いたという。

今季最も心がけたのは意識付けだ。兄が中大４年時の２４年大会も総合Ｖへの好機だったが、直前に体調不良者が続出し総合１３位。指揮官も「上位層は熱量を持っていても、部員全員が箱根優勝を目指していたかというと、うまく作ってやれなかった」と振り返る。

当時の雰囲気を知るからこそ、吉居は「箱根で優勝するために、勝ちたい気持ちをどれだけ強くできるか」と日常から箱根のオーダーを話し合ったり「優勝したい」と口にし続けてきた。全員の気持ちは同じ方向を向き「今年はしっかりとチーム全体で、目指している雰囲気がある」と一致団結。全日本は過去最高に並ぶ２位と躍進し、藤原監督も「立場が人を作る」と主将の成長に目を細める。

見据えるのは兄も達成できなかった箱根の頂点だ。「兄が中大を盛り上げてくれたことで良い選手がそろって、戦力が整ったと思う」と弟としての強い思いもある。「このチームで勝ちたい」と吉居。箱根駅伝随一の名門を完全復活へとけん引する。（手島 莉子）

◆吉居 駿恭（よしい・しゅんすけ）２００３年４月８日、愛知・田原市生まれ。２２歳。実業団のトヨタ自動車で活躍した父・誠さんの影響で小学５年で陸上を始める。田原東部中では３年時に全国中学大会１５００メートル優勝、３０００メートル２位。宮城・仙台育英に進み、全国高校駅伝に３年連続出走。中大法学部に進学し、箱根駅伝は１年時４区５位、２年時７区区間賞、３年時１区区間賞。１６８センチ、５２キロ。家族は両親と双子の兄。

◆中大 １９２０年創部。箱根駅伝は総合優勝１４回、６連覇（１９５９〜６４年）、出場９９回、連続出場８７回はいずれも大会最多。出雲駅伝の最高は９２、９６、０５年の２位。全日本大学駅伝の最高は９３、９５、０５、２５年の２位。長距離部員は選手４０人、学生スタッフ１７人。練習拠点は八王子市。タスキの色は赤。主なＯＢはシドニー五輪マラソン代表の佐藤信之、ロンドン五輪マラソン代表の山本亮（現中大コーチ）ら。