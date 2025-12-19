サッカー元日本代表ＦＷで、早大サッカー部で監督を務めた松永章さん（７７）の「喜寿」を記念した祝賀会が１８日、都内ホテルで行われた。斉藤俊秀氏、相馬直樹氏、外池大亮氏ら早大ア式蹴球部同窓会メンバーを中心に、約７０人が集まった。

教え子たちから次々に祝福の言葉を掛けられていた松永さんは「これだけ多くの方に集まっていただき、本当にうれしい」と感謝を述べた。ＯＢたちは懐かしさを感じながら、互いに旧交を温めた。ア式蹴球部は今季、２部リーグで２位となり１部昇格をつかんだ。後輩たちへ「優勝を目指してほしい」と優しいまなざしで期待を込めた。

現役時代は「ハイエナ」の異名をとった松永さん。藤枝東高から早大を経て、日本リーグ（ＪＳＬ）・日立製作所に入団。１９７２年からは４年連続で２桁得点をマークし、７２、７３年に日本リーグ得点王に輝いた。今年８月１０日に亡くなった元日本代表ＦＷの釜本邦茂さん（享年８１、当時ヤンマー）とは、４年連続で最終戦まで、激しい得点王争いを演じた。

引退後は、早大監督として９３、９４年に全日本大学選手権で優勝、９６年に関東大学リーグ優勝を果たした。

◆松永 章（まつなが・あきら）１９４８年８月８日生まれ、７７歳。静岡県出身。藤枝東高で戦後初の高校総体、国体、高校選手権の３冠を達成。早大を経て７１年に日立製作所に入社。引退後は早大の監督を務めた。７２、７３年にＪＳＬの得点王を獲得。ＪＳＬ１部で１７６試合出場８２得点。一試合最多６得点（７４年）や、７試合連続得点（７５年）を記録した。国際Ａマッチ１０試合出場２得点。１６８センチ。