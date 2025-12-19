「金ロー」2週連続『名探偵コナン』オリジナル作品 “なぜコナンになったのか”描く【今後のラインアップ掲載】
1996年1月8日から放送が始まった『名探偵コナン』は、来年でテレビ放送30周年を迎える。それを記念し、日本テレビ系「金曜ロードショー」では、来年1月16日、23日の2週連続で同枠のために作られた『名探偵コナン』のオリジナル作品を放送する。
【画像】コナンが記憶喪失に…誘拐されてしまう
1月16日（後9：00〜後10：54）は、2016年に放送開始20周年を記念して放送した『エピソード“ONE”小さくなった名探偵』を放送する。工藤新一がなぜ江戸川コナンになったのかが、新たに描かれる。原作者・青山剛昌氏の全面監修のもと、第１話「ジェットコースター殺人事件」を完全新作として新たに作り上げ、放送当時ファンの間で大きな話題となった作品。原作をより忠実に再現しながらも、第１話で描き切れなかったそれぞれのキャラクターたちの行動や気持ちなどのディテールを肉付けし、全く新しい物語へと生まれ変わった。
黒ずくめの組織に従い、アポトキシン4869を開発するシェリー（灰原哀）など、第１話の段階では登場していなかったキャラクターも新たに登場するほか、コナンと出会う前の少年探偵団や阿笠博士、コナンが家に転がり込む前の毛利小五郎らも描かれている。また、新一と蘭が運命のトロピカルランドでデートすることになった理由など、謎に包まれていた部分も描き、その後の物語につながる伏線も随所に張り巡らされ、ファンがいろいろと楽しめる要素が詰まっている。一方、今までコナンを見ていない人たちにとっても、主要キャラクターの魅力、黒ずくめの組織との関係など、「名探偵コナン」の世界観をしっかりと把握できる内容になっている。
23日（後9：00〜後10：54）は2014年に原作連載開始20周年を記念して放送した『江戸川コナン失踪事件 史上最悪の二日間』を放送する。記憶喪失になったコナンが誘拐されるという前代未聞の展開が繰り広げられる。
銭湯にやってきて転倒し気を失ってしまったコナン。怪しい男2人が、病院へ運ぶと言って車で連れ去ってしまう。2人は裏の世界で有名なアドリブのタツと伝説の殺し屋・コンドウ―。やがて目を覚ましたコナンは、頭を打ったショックで記憶喪失に。ある企みが、コナンたちを巻き込んで、複雑に絡み合うハラハラドキドキの本格ミステリーとなる。
脚本を手掛けたのは『鍵泥棒のメソッド』で監督、脚本を務め、第36回日本アカデミー賞・最優秀脚本賞を受賞した内田けんじ氏。『鍵泥棒のメソッド』の後日譚にもなっている。
また、1月3日午後4時半からは1時間スペシャルとして、工藤新一が江戸川コナンになる少し前の物語『エピソード“ZERO”工藤新一水族館事件』も放送される。
【今後のラインナップ】
12月19日『ホーム・アローン』
2026年1月2日『千と千尋の神隠し』※ノーカット
9日『かぐや姫の物語』※ノーカット
16日『名探偵コナン エピソード“ONE”小さくなった名探偵』
23日『名探偵コナン 江戸川コナン失踪事件 史上最悪の二日間』
