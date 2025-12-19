永瀬廉、カラオケ定番はback number「『ハッピーエンド』を一番歌います」 原菜乃華も“青春の1ページ”楽曲明かす
King ＆ Princeの永瀬廉、原菜乃華が共演するユニバーサル・ミュージック新CM『令和の「恋の運命」篇』が19日から放送される。シリーズ第4弾の放映開始に伴い、CM撮影のインタビュー映像とメイキング映像がキャンペーンサイト上で公開された。
【CMカット】back numberの曲を聞きながら切ない表情を見せる永瀬廉
ユニバーサル ミュージックでは、この冬、平成レトロをテーマに、音楽の力で全国の人に元気を届けるために「＃プレイリスト聴こうよ」キャンペーンを実施。永瀬、原が選んだ楽曲のプレイリストや、ユニバーサル ミュージックのさまざまな冬曲を集めたプレイリストを各種音楽配信サービスで公開している。
『#プレイリスト聴こうよ 令和の「恋の運命」篇』では、イルミネーションの街で、永瀬は音楽を聴きながら歩き、同じく原もくしくも同じ音楽を聴いていた。原は夢を現実にし、デザイン資料を抱えてすれ違う。互いに気づかぬまま、別々の未来を歩いている。同じ曲をイヤホンで聴きながら。過去を悔やまず、いまを生きる2人。透明な映像と静かなBGMが、時間を越えた“心のつながり”をそっと照らす。
■出演者インタビューコメント
永瀬廉：全部聴いたことがありますし、カラオケでも半分以上歌ったことがあります。back numberさん、大好きです。去年も（本キャンペーンで）back numberさんの楽曲が使われていましたよね。冬といったらback numberというイメージがすごくあるので、今回も起用されていてうれしかったです。ちなみに、今回起用されている楽曲の中では、back numberさんの「ハッピーエンド」を一番歌います。
原菜乃華：私も全部よく聞きますし、歌います。（第2弾で楽曲起用した）GReeeeN（GRe4N BOYZ）さんの「キセキ」は、中学生時代クラスのみんなでカラオケに行って、大合唱した思い出がすごく記憶に残っています。青春の1ページのような曲です。すごく色濃く記憶に残っているので、思い出の楽曲です。
なお、ユニバーサル ミュージックは、「#プレイリスト聴こうよ」キャンペーンのメインビジュアルを起用した電車内広告を東京都内近郊の鉄道路線に掲出。そのうち、JR山手線では15日から先行掲出し、21日まで掲出する。JR埼京線・りんかい線・湘南新宿ライン・上野東京ラインでも22日から28日まで掲出予定となる。その他の路線での掲出情報は後日SNSで発表予定としている。
【CMカット】back numberの曲を聞きながら切ない表情を見せる永瀬廉
ユニバーサル ミュージックでは、この冬、平成レトロをテーマに、音楽の力で全国の人に元気を届けるために「＃プレイリスト聴こうよ」キャンペーンを実施。永瀬、原が選んだ楽曲のプレイリストや、ユニバーサル ミュージックのさまざまな冬曲を集めたプレイリストを各種音楽配信サービスで公開している。
■出演者インタビューコメント
永瀬廉：全部聴いたことがありますし、カラオケでも半分以上歌ったことがあります。back numberさん、大好きです。去年も（本キャンペーンで）back numberさんの楽曲が使われていましたよね。冬といったらback numberというイメージがすごくあるので、今回も起用されていてうれしかったです。ちなみに、今回起用されている楽曲の中では、back numberさんの「ハッピーエンド」を一番歌います。
原菜乃華：私も全部よく聞きますし、歌います。（第2弾で楽曲起用した）GReeeeN（GRe4N BOYZ）さんの「キセキ」は、中学生時代クラスのみんなでカラオケに行って、大合唱した思い出がすごく記憶に残っています。青春の1ページのような曲です。すごく色濃く記憶に残っているので、思い出の楽曲です。
なお、ユニバーサル ミュージックは、「#プレイリスト聴こうよ」キャンペーンのメインビジュアルを起用した電車内広告を東京都内近郊の鉄道路線に掲出。そのうち、JR山手線では15日から先行掲出し、21日まで掲出する。JR埼京線・りんかい線・湘南新宿ライン・上野東京ラインでも22日から28日まで掲出予定となる。その他の路線での掲出情報は後日SNSで発表予定としている。