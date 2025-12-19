フィギュアスケートの三浦佳生選手が18日、全日本選手権大会へ前日練習に臨み意気込みを語りました。

前日の公式練習を終えた三浦選手は「自分の調子はもちろん良かったですけど、周りもみんな4回転バンバン飛んでて楽しい練習でした」と振り返り、「全日本なんでみんな仕上げてくるのは当たり前のことだし、その上で自分も試合を楽しめてる、いい感じでいい雰囲気で来られているなと、周りのおかげもあっていい練習ができています」と話しました。

自身の状態については「左足の去年やったけがを治して、リミッターを解除した状態で練習をカナダ終わってからずっと続けて来られたのが大きいかなと思いますし、これこそ自分の万全の状態っていうところにもっていけてるなという感じはします」と自信を見せました。

最後に五輪出場権獲得へ「あまり考えずに行きたいですし、今実際自分もぜんぜん考えずに全日本というより、ただ一つの試合としか捉えていないので、この試合はこの試合で自分がやってきたことを試合で出す、出せるように明日の朝もありますけど、練習を頑張っていつも通りを出したいなと思います」と意気込みました。