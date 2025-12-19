12月19日放送の『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系／以下、『それスノ』）で、人気企画「ダンスノ完コピレボリューション」が放送される。

（関連：Snow Man、完コピダンスバトルの魅力とは？ LE SSERAFIM、IVE、Travis Japanら出演、ここだけの名シーン）

同企画は、誰もが一度は見たことがある振り付けを、その場で完璧にコピーし、間違えることなく踊り切ることができるかを競うというもの。毎回白熱したバトルが繰り広げられており、今や『それスノ』の名物企画と化している。12月19日放送回は、年内最後の完コピダンスバトルとなる予定で、LE SSERAFIM、＝LOVEが参戦する。ダンスで魅せるパフォーマンスにも定評がある3組が出演するため、注目の一戦となりそうだ。

俳優チーム、ダンスクルー、ガールズグループOGチームまで様々なメンバーが参戦

2025年の「ダンスノ完コピレボリューション」を振り返ってみると、アイドル、俳優、K-POPアーティストと、ジャンルも世代も異なる“踊れる人々”が集結していた。2025年最初の“完コピダンス”放送となった1月31日の回では、元モーニング娘。の市井紗耶香や元AKB48の横山由依らによる最強ガールズグループOGチームとグローバルスーパーダンスクルーのkirameki☆glitter、3月14日放送回はtimelesz 原嘉孝やGENERATIONS 白濱亜嵐、伊原六花、大貫勇輔ら踊れる最強俳優チームとILLIT、6月6日放送回はなにわ男子 大橋和也率いる映画『君がトクベツ』チームとTravis Japan 宮近海斗やGENERATIONS 中務裕太などによる9人ダンスリベンジチーム、8月1日放送回はGENERATIONS 小森隼や＝LOVE 野口衣織、MAZZEL NAOYAらによるJ-POP ダンス連合チームチームとKep1er、9月26日放送回はIVEとTravis Japanが出演。国内外問わず、ダンスが上手いホットなメンバーがこぞって出演してきた。

同企画は、“先生のお手本”をどれだけ忠実に再現できるかがポイントだが、出演者たちはその中に自分の色を上手く混ぜ込み、視聴者を魅了している。たとえば、佐久間大介は全身全霊で踊っているかのように、振りを大きく表現。佐久間が持つ“元気”、“明るい”といったイメージにピッタリのダンスを披露してきた。大きな動きで魅せながらも、音の取り方や重心の置き方は非常に安定しており、勢いだけで踊っていないことが伝わってくる。審査員のTAKAHIROにも、ストレートに「ダンスが上手い」と評されていたほどであった。

特別編にはBLACKPINK LISAも登場、向井康二のダンスに「すごく楽しい」

また、3月28日には特別編として「第2回完コピダンスグランプリ」も放送。世界的ダンサーたちが審査員となり、過去の放送のダンスに順位をつけていくという内容だ。審査員の中にはスペシャルゲストとしてBLACKPINK LISAもおり、“アゲアゲ完コピダンス”として向井康二が踊ったレディー・ガガ「Born This Way」に投票。しかし、この向井のダンスは振りが飛んでしまい、会場に降りてフリーで踊ったもの。LISAが「ダンスは自分を表現するものだから」、「すごく楽しい」と語っていたように、Snow Manメンバーは振りが飛んでしまっても即興で踊り続けて笑いに変えることもしばしば。彼らのエンターテインメント性とダンスの基礎力が見える一面でもある。

さらに、ILLITやKep1er、IVEといったK-POPアーティストたちや、LDHアーティストたち、STARTO ENTERTAINMENTアーティストたちなどの珠玉のダンスが見られるのも同企画の楽しみの一つだろう。この番組を通して、改めて彼らの魅力に気づいた方も多いはずだ。ジャンルを超えたアーティストたちの魅力を発信することにも、一役買っている。

こうしてダンスの楽しさと魅力を発信し続けている「ダンスノ完コピレボリューション」。今年ラストは、どんなダンスが披露されるのだろうか。しっかりチェックしておきたい。

（文＝高橋梓）