板野友美が自身のYouTubeに「前田敦子と板野友美でディナーライブします」を更新。12月22日にホテルニューオータニ（東京）で行われる板野友美と前田敦子によるディナーショー『敦友20年目もやっぱり一緒 Atsuko Maeda & Tomomi Itano Christmas Premium Night』の本格的なリハーサルを前に、カラオケでセットリストの打ち合わせや歌の練習をする2人のレアな姿を公開した。

今年20周年を迎えたAKB48の1期生である板野と前田。今回、ディナーライブを開催することになった経緯について前田は、「私達20周年なんで、それを機になんかやれたらいいねって」、板野は「メンバーとイベントを2人とかでもやったことなくて、私達の中でもそういう発想もなかったけど、ずーっと仲良しで20年間もきてるし、ファンの人にも喜んでもらえることできたらいいなみたいな」と語り、「練習風景見てください」とカラオケ練習に入った。

「フライングゲット」に始まり、ライブで一度しか歌ったことがないという曲（早送りで当日のお楽しみ）や、「Everyday、カチューシャ」など懐かしの名曲を披露。この日は途中で、AKB48の武道館公演『AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館～ あの頃、青春でした。これから、青春です ～』のリハーサルに向かうというハードスケジュールで、リハーサルを終えた二人は、「皆と練習できるのかと思ったらすれ違いだったんだよね」「うちらが行ったらもうみんな終わってね、会えたけど帰っちゃった」と他のメンバーとあまり合わせられなかったことや、現役時代と振りが変わってややこしくなっていることなどを話しながら、「ちょっと頑張ろうね」と気合いを入れて再びカラオケへ。

クリスマスらしく「サンタが街にやってくる」「赤鼻のトナカイ」を歌う板野。しかし、あまりにもゆったりとしたテンポに前田が「ちょっと内容緩いから、ジングルベルにしようか」と“トナカイさんNG”を出し、板野が大笑いするなど終始楽しそう。そして、ある程度セットリストが決まると、そこから通し練習へ。立ち上がって「みなさーん、こんばんはー」とMCタイムも入れながら、時々「歌もここで入れる？」「私とあっちゃんのパッケージだからこれ歌える」「その方がもっと盛り上がるのかも」と真剣に意見を出し合いながら、一通り練習を終えた。前田は「わーい素敵！ 良いラインナップになったんじゃない？」と満足げで、板野も「良いラインナップになりました～」と手を叩いて嬉しそうな表情を見せる。

時間は23時半を過ぎ、長時間に及ぶ練習に「うぇ～いだね」とつぶやく前田に、声が枯れ気味の板野も「楽しかった」と笑顔を見せた。そして2人は「これ皆絶対に楽しいと思います」と言うと、「本当は4、5曲でいいんじゃないかっていう提案されてたんだけど、曲数に関してはすごいです」と話し、板野も「自分のライブでも、AKBの曲そんな歌ったことないんだけどさ、ヤバいレアレア、レアでーす」とライブへの期待が高まるコメントを残した。意気込みとして前田は「私達なりに本当にできることを色々したいなと思って考えてるんで、20周年是非」と、板野は「友×敦で一緒に楽しめたら嬉しいで～す」とメッセージを送り、笑顔で手を振って動画は終了。

今回の動画は、2人が楽しそうにAKB時代の楽曲をカラオケで歌うレアな姿が見どころとなった。コメント欄では多くのファンから、「当時のAKBの声で感動して鳥肌たった」「この日の2人のビジュ現役の時みたいでエモい」「20年経っても敦友は不滅ですね」「2人とも当時と変わらず可愛いし綺麗」「これ無料で見ていいの！？」などの声が寄せられている。

